В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник (7 новостей и 1 видео) «Парень уже четвертый месяц лечится»

В Киеве школьники избили своего одноклассника и сломали ему позвоночник. Об этом сообщает ТСН.

"Было очень больно в сердце, в груди и не чувствовал своих ног", - вспоминает семиклассник Максим.

"За шесть минут искалечили жизнь моему ребенку", - сетует мать школьника Анна Черникова.

Инцидент произошел 7 декабря. Уже четыре месяца, как Максим прикован к кровати.

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12-летний Максим активно занимается плаванием и спортивно-бальными танцами. В сентябре 2017 года мальчик перешел из простой школы в специализированный столичный лицей, чтобы стать в будущем рекламистом. Спустя три месяца обучения, одноклассники чуть не убили школьника.

"Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", - рассказывает Максим.

Видео: Школьники сломали однокласснику позвоночник (tsn.ua)

Ребенка привели в медпункт. Он жаловался на острую боль в спине, груди и сердце. Не чувствовал ног. Все, что смог сделать, – позвонить к бабушке.

"Я приехала через полтора часа туда. И никакая помощь ребенку не была оказана вообще! Понимаете? При всем при том, что ребенок жаловался на острую сердечную боль. Когда они зашли в кабинет, знаете, о чем они спросили? Они не спросили, как он себя чувствует, они спросили: а ты дрался? А ты давал сдачи? А кто первый кого ударил? Пока я в грубой форме не пресекла этот допрос. Потом уже приехала скорая помощь", - вспоминает Валентина Волокжанина, бабушка Максима.

В больнице врачи обнаружили отек спинного мозга и ушиб грудной клетки. Спустя четыре дня поставили диагноз – перелом позвоночника.

"Это не несчастный случай! Несчастный случай – это когда человек поскользнулся и упал. А здесь напали, избили, кинули и сломали позвоночник! Во время учебного процесса! В школе! Я отдала здоровое дитя и забрала оттуда искалеченное!" - говорит мама Максима Анна Черникова.

Руководство лицея уверяет, что провело расследование и наказало виновных. Говорят, что проблем с буллингом в учебном заведении никогда раньше не было.

Однако мама Максима демонстрирует видео издевательств над другими детьми, которые ученики выкладывали в интернет.

"Группа "Мемчики 7А" в "Вайбере". Начал рассказывать, что ребята обижают друг друга, снимают постоянно на видео, снимают его, как он переодевается в раздевалке, когда идет на уроки. Рассказал о том, как его одноклассника Женю Раевского избили, просто поваляли ногами. Дети это расценивают как игру", - говорит Анна Черникова.

Директор считает, что это обычные конфликты.

"Вы же понимаете, что это дети, это человеческий фактор, это ситуация общения подростков. Возникают разные моменты, разные ситуации, но не было и нет таких, которые не могут люди между собой решить", - говорит директор лицея Ирина Бабка.

Обновлено в 12:07 Во время драки Максиму сломали позвоночник.

Обновлено в 12:18 В одной из школ Киева разгорелся скандал из-за того, что семикласснику Максиму Черникову сломали позвоночник.