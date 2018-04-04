  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник
Украина
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:18
· Школьник
В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник

В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник (7 новостей и 1 видео)

«Парень уже четвертый месяц лечится»

В Киеве школьники избили своего одноклассника и сломали ему позвоночник. Об этом сообщает ТСН.

"Было очень больно в сердце, в груди и не чувствовал своих ног", - вспоминает семиклассник Максим.

"За шесть минут искалечили жизнь моему ребенку", - сетует мать школьника Анна Черникова.

Инцидент произошел 7 декабря. Уже четыре месяца, как Максим прикован к кровати.

"Рот закрой свой паршивый". На Житомирщине разгорелся скандал…

12-летний Максим активно занимается плаванием и спортивно-бальными танцами. В сентябре 2017 года мальчик перешел из простой школы в специализированный столичный лицей, чтобы стать в будущем рекламистом. Спустя три месяца обучения, одноклассники чуть не убили школьника.

"Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", - рассказывает Максим.

Видео: Школьники сломали однокласснику позвоночник (tsn.ua)

Ребенка привели в медпункт. Он жаловался на острую боль в спине, груди и сердце. Не чувствовал ног. Все, что смог сделать, – позвонить к бабушке.

"Я приехала через полтора часа туда. И никакая помощь ребенку не была оказана вообще! Понимаете? При всем при том, что ребенок жаловался на острую сердечную боль. Когда они зашли в кабинет, знаете, о чем они спросили? Они не спросили, как он себя чувствует, они спросили: а ты дрался? А ты давал сдачи? А кто первый кого ударил? Пока я в грубой форме не пресекла этот допрос. Потом уже приехала скорая помощь", - вспоминает Валентина Волокжанина, бабушка Максима.

В больнице врачи обнаружили отек спинного мозга и ушиб грудной клетки. Спустя четыре дня поставили диагноз – перелом позвоночника.

"Это не несчастный случай! Несчастный случай – это когда человек поскользнулся и упал. А здесь напали, избили, кинули и сломали позвоночник! Во время учебного процесса! В школе! Я отдала здоровое дитя и забрала оттуда искалеченное!" - говорит мама Максима Анна Черникова.

Руководство лицея уверяет, что провело расследование и наказало виновных. Говорят, что проблем с буллингом в учебном заведении никогда раньше не было.

Однако мама Максима демонстрирует видео издевательств над другими детьми, которые ученики выкладывали в интернет.

"Группа "Мемчики 7А" в "Вайбере". Начал рассказывать, что ребята обижают друг друга, снимают постоянно на видео, снимают его, как он переодевается в раздевалке, когда идет на уроки. Рассказал о том, как его одноклассника Женю Раевского избили, просто поваляли ногами. Дети это расценивают как игру", - говорит Анна Черникова.

Директор считает, что это обычные конфликты.

"Вы же понимаете, что это дети, это человеческий фактор, это ситуация общения подростков. Возникают разные моменты, разные ситуации, но не было и нет таких, которые не могут люди между собой решить", - говорит директор лицея Ирина Бабка.

Обновлено в 12:07 Во время драки Максиму сломали позвоночник.

Обновлено в 12:18 В одной из школ Киева разгорелся скандал из-за того, что семикласснику Максиму Черникову сломали позвоночник.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник»
Фото В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник
Фото В Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник
Фото В Киеве одноклассники сломали школьнику позвоночник: новые детали ЧП
Фото В киевской школе одноклассники сломали мальчику позвоночник
Фото "Не чувствовал ног": в Киеве школьники сломали позвоночник однокласснику
Фото В Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 10:51 Парень уже четвертый месяц лечится.
Униан Униан  ·  04.04.18, 11:10 Руководство лицея уверяет, что особых проблем с булингом никогда не возникало. В ситуации с мальчиком говорят, что действовали по закону.
Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 11:36 Парень четыре месяца прикован к кровати
Главком Главком  ·  04.04.18, 12:01 Семиклассника из Киева Максима Черникова в школе избили одноклассники, в результате мальчик получил перелом позвоночника и уже четыре месяца прикован к кровати. Об этом говорится в сюжете программы «Сніданок…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 12:07 Семиклассник Максим Черников из Киева уже четыре месяца прикован к кровати после того, как в лицее его избили одноклассники. Об этом в среду, 4 апреля сообщает 1+1. Во время драки Максиму сломали позвоночник.…
Апостроф Апостроф  ·  04.04.18, 12:18 В одной из школ Киева разгорелся скандал из-за того, что семикласснику Максиму Черникову сломали позвоночник.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого

НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого
В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник

В Киеве школьники избили одноклассника и сломали ему позвоночник
На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую &amp;quot;крышевала&amp;quot; полиция на вокзале Киева

На границе с Румынией задержали женщину из банды грабителей, которую…
В Киеве избили продюсера известного украинского телеканала: опубликованы фото и видео с места нападения

В Киеве избили продюсера известного украинского телеканала: опубликованы фото и…
ДТП с участием скорой в Харькове: двое погибших

ДТП с участием скорой в Харькове: двое погибших
В Киеве произошел взрыв в отделении банка (видео)

В Киеве произошел взрыв в отделении банка (видео)
На границе Херсонщины задержали &quot;депутата&quot; из Крыма, который ехал к украинским родственникам

На границе Херсонщины задержали "депутата" из Крыма, который ехал к…
Тайник с боеприпасами обнаружен в заброшенной шахте на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Тайник с боеприпасами обнаружен в заброшенной шахте на Николаевщине, -…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие

Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие
Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление…
Всеволод Севастьянов

Всеволод Севастьянов
Упрямство и общие ценности. Известные бизнесмены и СЕО – о том, что им помогает оставаться успешными

Упрямство и общие ценности. Известные бизнесмены и СЕО – о…
Аваков рассказал, сколько экс-беркутовцев служат в правоохранительных органах

Аваков рассказал, сколько экс-беркутовцев служат в правоохранительных органах
Экологи призывают не покупать пластиковые цветы для могил. Советуют использовать хвою и сухоцветы

Экологи призывают не покупать пластиковые цветы для могил. Советуют использовать…
На Ровенщине школьник застрял на заборе, проткнув ногу арматурой

На Ровенщине школьник застрял на заборе, проткнув ногу арматурой
В Каменском трое малышей обрели семью

В Каменском трое малышей обрели семью
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.