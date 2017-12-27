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Происшествия
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 00:25
· Водитель · Внедорожник
В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, — СМИ

В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, — СМИ (20 новостей)

«Авария произошла вблизи ВДНХ»

Вечером 27 декабря в Киеве на ВДНХ внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

«Водитель внедорожника Land Rover Freelander сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пешеход скончался мгновенно. На месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь», - говорится в сообщении.

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Обновлено в 00:04 В среду, 27 декабря, в Киеве Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбила трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.

Обновлено в 00:25 В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua. По его данным, авария произошла на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ. Сообщается, что внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте. По данным источников «Громадського» в МВД, за рулем авто находился судья Васильковского ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, — СМИ»
Фото На столичном ВДНХ Land Rover насмерть сбил пешехода на «зебре» (ФОТО)
Фото В Киеве возле ВДНХ судья на Land Rover насмерть сбил пешехода - СМИ
Фото В столице владелец внедорожника сбил насмерть пешехода
Фото В Киеве судья сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу
Фото В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода – СМИ
Фото В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода на переходе - СМИ
Фото В Киеве судья насмерть сбил пешехода
Фото В Киеве судья на Land Rover на переходе насмерть сбил мужчину — СМИ (фото)
Фото В Киеве судья на пешеходном переходе на смерть сбил пешехода
Фото В Киеве судья на внедорожнике насмерть сбил пешехода - СМИ
Фото В Киеве судья насмерть сбил человека на пешеходном переходе
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Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 20:43 Вечером в среду, 27 декабря, в Киеве водитель внедорожника Land Rover насмерть сбил человека на пешеходном переходе
Хвиля Хвиля  ·  27.12.17, 21:01 Вечером в среду, 27 декабря, в Киеве водитель внедорожника Land Rover насмерть сбил человека на пешеходном переходе. .Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua, смертельное ДТП произошло на ул. Васильковская…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.17, 21:16 В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Происшествие случилось на улице Васильковская, вблизи ВДНХ, передает dtp.kiev.ua. "Владелец внедорожника Land Rover сбил мужчину…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 21:24 Водителя, который сбил телеоператора 24 Канала Сергея Черникова, посадили за решетку на 5 лет. Такое решение сегодня принял Шевченковский райсуд Киева. Там дело рассматривали более года, по разным причинам…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  27.12.17, 21:25 В Киеве в Голосеевском районе на улице Васильковской автомобиль Land Rover насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре".
ТСН ТСН  ·  27.12.17, 21:26 Авария произошла вблизи ВДНХ.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.17, 21:50 В Киеве на улице Васильковской вечером в среду, 27 декабря, Land Rover сбил человека на пешеходном переходе, от полученных травм мужчина умер на месте. Об этом сообщает сервис dtp.kiev.ua. Сообщается,…
Униан Униан  ·  27.12.17, 22:10 Источники в МВД рассказали журналистам, что водитель внедорожника - судья Васильковского межрайонного суда Киевской области.
УНН УНН  ·  27.12.17, 22:11 В Киеве   водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua."Водитель внедорожника #Land Rover ... сбил мужчину на…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.12.17, 22:16 От полученных травм мужчина скончался на месте.
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 22:17 "Громадське" сообщило, что за рулем автомобиля, который вечером 27 декабря сбил человека в Киеве, был судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.Вечером 27 декабря…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.17, 23:03 В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Фото
Главред Главред  ·  27.12.17, 23:06 Авария произошла в Голосеевском районе столицы. (фото)
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 23:11 Мужчина 1959 года рождения от полученных травм скончался на месте.
Факты Факты  ·  27.12.17, 23:19 Мужчина погиб на месте
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  27.12.17, 23:23 В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ, внедорожник сбил мужчину…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.17, 23:44 В Киеве на улице Васильковская возле ВДНХ водитель внедорожника Land Rover с номерными знаками АА2252АО сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался на месте, сообщает dtp.kiev.ua.На месте работают…
Апостроф Апостроф  ·  28.12.17, 00:04 В среду, 27 декабря, в Киеве Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбила трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.
Politeka Politeka  ·  28.12.17, 00:25 В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua. По его данным, авария произошла на ул. Васильковская,…
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