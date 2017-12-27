В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода, — СМИ

Вечером 27 декабря в Киеве на ВДНХ внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

«Водитель внедорожника Land Rover Freelander сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пешеход скончался мгновенно. На месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь», - говорится в сообщении.

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