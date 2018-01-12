В Киеве умер последний герой восстания в лагере смерти Собибор (7 новостей) «96 лет Аркадию Вайспапиру исполнилось в конце декабря»

В Киеве в ночь на 11 января скончался последний из организаторов и участников восстания в нацистском концлагере Собибор Аркадий Вайспапир.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

В Киеве умер последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор — Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! – написал он.

Как отмечает российское издание Лехаим, Вайспапир был последним из девяти военнопленных, которые возглавили восстание в нацистском лагере смерти Собибор. В 2016 году его наградили премией "Скрипач на крыше" Федерации еврейских общин России в номинации "Человек-легенда".

Задержанный на взятке директор Института агроэкологии арестован на 2 месяца…

Вайспапир был одним из 53 участников восстания в Собиборе, которые дожили до конца Второй мировой войны. Во время боевых действий вся семья Аркадия была уничтожена – старший брат погиб на фронте, мать, пятилетняя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.

Отметим, Собибор – концентрационный лагерь, организованный нацистами рядом с украинским селом Собибор (сейчас – территория Польши), на современном польско-украинской границе.

Собибор известен восстанием заключенных – немцы выбирали из пленных евреев хороших сапожников, портных, ювелиров, столяров для подсобных работ. А те организовали нападение на администрацию концлагеря и побег из него.

Обновлено в 11:17 Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Обновлено в 11:29 Аркадий Вайспапир - член "девятки" восставших в польском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года, единственного успешного восстания узников нацистских концлагерей. До своей смерти в 2018 году был последним живущим участником восстания.