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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 11:29
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В Киеве умер последний герой восстания в лагере смерти Собибор

В Киеве умер последний герой восстания в лагере смерти Собибор (7 новостей)

«96 лет Аркадию Вайспапиру исполнилось в конце декабря»

В Киеве в ночь на 11 января скончался последний из организаторов и участников восстания в нацистском концлагере Собибор Аркадий Вайспапир.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

В Киеве умер последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор — Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! – написал он.

Как отмечает российское издание Лехаим, Вайспапир был последним из девяти военнопленных, которые возглавили восстание в нацистском лагере смерти Собибор. В 2016 году его наградили премией "Скрипач на крыше" Федерации еврейских общин России в номинации "Человек-легенда".

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Вайспапир был одним из 53 участников восстания в Собиборе, которые дожили до конца Второй мировой войны. Во время боевых действий вся семья Аркадия была уничтожена – старший брат погиб на фронте, мать, пятилетняя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.

Отметим, Собибор – концентрационный лагерь, организованный нацистами рядом с украинским селом Собибор (сейчас – территория Польши), на современном польско-украинской границе.

Собибор известен восстанием заключенных – немцы выбирали из пленных евреев хороших сапожников, портных, ювелиров, столяров для подсобных работ. А те организовали нападение на администрацию концлагеря и побег из него.

Обновлено в 11:17 Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Обновлено в 11:29 Аркадий Вайспапир - член "девятки" восставших в польском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года, единственного успешного восстания узников нацистских концлагерей. До своей смерти в 2018 году был последним живущим участником восстания.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве умер последний герой восстания в лагере смерти Собибор»
Фото В Киеве умер последний герой восстания в лагере смерти Собибор
Фото В Киеве скончался последний участник кровавого восстания в концлагере "Собибор"
Фото Умер последний участник восстания в концлагере смерти Собибор
Фото Умер последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.01.18, 08:32 96 лет Аркадию Вайспапиру исполнилось в конце декабря.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 08:48 Умер герой восстания в "Собиборе" киевлянин Аркадий Вайспапир.
Обозреватель Обозреватель  ·  12.01.18, 09:25 Ему было 96 лет
Униан Униан  ·  12.01.18, 10:38 320 человек сумели сбежать из концлагеря на границе Украины и Польши, 270 из них были затем пойманы и убиты.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.01.18, 11:17 В Киеве в ночь на 11 января скончался последний из организаторов и участников восстания в нацистском концлагере Собибор Аркадий Вайспапир. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.01.18, 11:29 В ночь на 12 января в Киеве умер последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Об этом на странице в Facebook сообщил Эдуард Долинский.Скриншот…
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