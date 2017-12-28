  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+
Происшествия
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 23:19
· Водитель
В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+

В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+ (7 новостей)

«От полученных травм потерпевшая погибла мгновенно»

На месте работают патрульная полиция, оперативно-следственная группа. В Киеве в четверг вечером, 28 декабря, произошло смертельное ДТП.

На бульваре Вацлава Гавела, 50 автомобиль Fiat насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Обновлено в 22:49 После аварии бульвар Гавела был полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.

"За рулем сидел инопланетянин": на трассе Киев-Чоп пьяный водитель…

Обновлено в 23:19 На бульваре Вацлава Гавела, 50 (ранее Ивана Лепсе) автомобиль насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. «Водитель автомобиля Fiat АА5217ТА на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  28.12.17, 20:48 От полученных травм потерпевшая погибла мгновенно.
УНН УНН  ·  28.12.17, 21:34 "Водитель автомобиля Fiat на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно. На месте работает патрульная полиция",…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 22:49 После аварии бульвар Гавела был полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.
Хвиля Хвиля  ·  28.12.17, 23:19 На бульваре Вацлава Гавела, 50 (ранее Ивана Лепсе) автомобиль насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. «Водитель автомобиля…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+

В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+
Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского

Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского
Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО

Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке…
&quot;Затянули в драку&quot;: в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня

"Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили…
Лифтерша одной из львовских больниц умерла в шахте лифта

Лифтерша одной из львовских больниц умерла в шахте лифта
&quot;За рулем сидел инопланетянин&quot;: на трассе Киев-Чоп пьяный водитель убегал от полицейских и врезался в патрульный автомобиль

"За рулем сидел инопланетянин": на трассе Киев-Чоп пьяный водитель убегал…
В Луганской области ребенку оторвало руку при попытке распилить патрон

В Луганской области ребенку оторвало руку при попытке распилить патрон
Сутки в АТО: Минобороны подтвердило ранения двух военных

Сутки в АТО: Минобороны подтвердило ранения двух военных
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время…
В Госдепе США призывали провести обмен &quot;всех на всех&quot;

В Госдепе США призывали провести обмен "всех на всех"
Госдеп США призывает к обмену пленных &quot;всех на всех&quot;

Госдеп США призывает к обмену пленных "всех на всех"
Повседневные привычки, которые сильно вредят нашему организму

Повседневные привычки, которые сильно вредят нашему организму
NASA опубликовало впечатляющие кадры зимнего Марса

NASA опубликовало впечатляющие кадры зимнего Марса
Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента

Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента
Революция достоинства в здравоохранении: Супрун отреагировала на старт медицинской реформы

Революция достоинства в здравоохранении: Супрун отреагировала на старт медицинской реформы
В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций

В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.