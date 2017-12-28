В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+ (7 новостей) «От полученных травм потерпевшая погибла мгновенно»

На месте работают патрульная полиция, оперативно-следственная группа. В Киеве в четверг вечером, 28 декабря, произошло смертельное ДТП.

На бульваре Вацлава Гавела, 50 автомобиль Fiat насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Обновлено в 22:49 После аварии бульвар Гавела был полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.

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Обновлено в 23:19 На бульваре Вацлава Гавела, 50 (ранее Ивана Лепсе) автомобиль насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. «Водитель автомобиля Fiat АА5217ТА на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая ...