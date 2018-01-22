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В Киеве Volkswagen на большой скорости врезался в столб, водителя извлекали спасатели

В Киеве Volkswagen на большой скорости врезался в столб, водителя извлекали спасатели (5 новостей)

«Мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии»

Пострадавших доставали из покореженного авто спасатели

. В понедельник рано утром недалеко от Севастопольской площади в Киеве произошла серьезная авария. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Caddy двигался по пр. Лобановского в сторону автовокзала.

Внимание полиции привлекло то, что у авто не были включены габариты, хотя на улице еще было темно. Правоохранители хотели остановить автомобиль, но водитель попытался от них скрыться, нажав на газ.

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Однако далеко уехать ему не удалось, машина врезалась в столб и была очень сильно повреждена. В Volkswagen, кроме водителя, находился еще и пассажир, оба были травмированы – их доставали из помятого авто спасатели. Пострадавших госпитализировали.

По словам очевидцев, у них были признаки алкогольного опьянения, однако этот факт должна подтвердить экспертиза. Также свидетели говорят, что во время ДТП Volkswagen зацепил пожилого мужчину, пешехода. Ему оказали помощь на месте, но от госпитализации он отказался. Ведется следствие.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве Volkswagen на большой скорости врезался в столб, водителя извлекали спасатели»
Фото В Киеве Volkswagen на большой скорости врезался в столб, водителя извлекали спасатели
Фото Посреди Киева водитель значительно превысил скорость и вылетел с дороги в столб
Фото В Киеве водитель на скорости врезался в столб
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Подробности Подробности  ·  22.01.18, 09:06 В Киеве на перекрестке улицы Головко и Лобановского произошла серьезная авария, в результате которой водитель попал в реанимацию.
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ТСН ТСН  ·  22.01.18, 11:57 Мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
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