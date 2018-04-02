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Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 18:59
· Полиция · Правоохранители · Хакер · Соцсеть
В Киеве задержали хакера, который взламывал украинские страницы Instagram

В Киеве задержали хакера, который взламывал украинские страницы Instagram (6 новостей)

«Блокировкой страниц промышлял 23-летний киевлянин»

Сотрудники Киевского управления департамента киберполиции Национальной полиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева разоблачили хакера, который взламывал персональные страницы в соцсетях и профили интернет-магазинов.

Обновлено в 18:39 С помощью фишинга киевлянин отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам, после чего требовал за него деньги. Такие действия злоумышленника квалифицированы полицией по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Обновлено в 18:59 В доме хакера обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с различными сим-картами. Их злоумышленник использовал для регистрации фейковхй доменных имен. Также изъяли блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  02.04.18, 15:47 Блокировкой страниц промышлял 23-летний киевлянин
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 17:28 Киберполиция разоблачила хакера-вымогателя, который взламывал персональные страницы украинцев в соцсетях
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 18:39 С помощью фишинга киевлянин отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам, после чего требовал за него деньги. Такие действия злоумышленника квалифицированы полицией по двум статьям Уголовного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.04.18, 18:59 23-летний киевлянин с помощью фишинга взламывал страницы соцсетей и требовал за доступ деньги. "Кроме персональных страниц, он также ориентировался на профили интернет-магазинов в Instagram. Используя…
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