В Киеве задержали хакера, который взламывал украинские страницы Instagram

Сотрудники Киевского управления департамента киберполиции Национальной полиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева разоблачили хакера, который взламывал персональные страницы в соцсетях и профили интернет-магазинов.

Обновлено в 18:39 С помощью фишинга киевлянин отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам, после чего требовал за него деньги. Такие действия злоумышленника квалифицированы полицией по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Обновлено в 18:59 В доме хакера обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с различными сим-картами. Их злоумышленник использовал для регистрации фейковхй доменных имен. Также изъяли блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.