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В Киеве задержали опасного маньяка

В Киеве задержали опасного маньяка (5 новостей)

«В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в нападениях на женщин в Соломенском районе»

26 января около 12:00 "маньяка", который вечерами нападал на девушек в Соломенском районе Киева, задержали сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщил киевлянин Роман Малко в группе "Турецкий городок" сети фейсбук, передают Вести. "2 часа назад уголовный розыск задержал нападавшего на девушек. На данный момент на него написано 8 заявлений в полицию", - рассказал он. Сейчас проходят следственные действия и выясняются все подробности нападений. Ранее сообщалось, что в подъезде дома на улице Строителей в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина напал на 11-летнюю школьницу и стал ее душить. Однако девочка не только осталась жива, но и смогла отомстить своему мучителю, укусив его за руку. Также на Троещине мужчина напал на девушку в лифте, объяснив свой поступок желанием убить киевлянку, так как она была похожа на его бывшую даму сердца. К счастью, девушка осталась жива, но преступнику удалось скрыться.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве задержали опасного маньяка»
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Апостроф Апостроф  ·  26.01.18, 16:39 В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в нападениях на женщин в Соломенском районе.
Politeka Politeka  ·  26.01.18, 17:16 Сегодня, 26 января, в столице Украины задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на женщин Об этом сообщает телеграмм-канал «Hueviy Kiev». «Извращенца в Соломенском таки повязали. Теперь он обдумывает…
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