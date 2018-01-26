В Киеве задержали опасного маньяка

26 января около 12:00 "маньяка", который вечерами нападал на девушек в Соломенском районе Киева, задержали сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщил киевлянин Роман Малко в группе "Турецкий городок" сети фейсбук, передают Вести. "2 часа назад уголовный розыск задержал нападавшего на девушек. На данный момент на него написано 8 заявлений в полицию", - рассказал он. Сейчас проходят следственные действия и выясняются все подробности нападений. Ранее сообщалось, что в подъезде дома на улице Строителей в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина напал на 11-летнюю школьницу и стал ее душить. Однако девочка не только осталась жива, но и смогла отомстить своему мучителю, укусив его за руку. Также на Троещине мужчина напал на девушку в лифте, объяснив свой поступок желанием убить киевлянку, так как она была похожа на его бывшую даму сердца. К счастью, девушка осталась жива, но преступнику удалось скрыться.