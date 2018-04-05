В киевские школы и садики поставляли макароны с мышиными экскрементами и просроченное мясо (5 новостей) «На испорченных и просроченных продуктах дельцам удалось отмыть миллионы гривен из бюджета»

Полиция Киева расследует уголовное производство по поставкам некачественных продуктов питания в школы и садики. Обнаружили присвоение 5,6 млн грн бюджетных средств при поставках просроченных продуктов в детские сады и школы.

"В прошлом году в декабре в Соломенское управления полиции обратились представители общественной организации по заявлению о проверке поставок в учебные заведения столицы некачественных продуктов питания. Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы, садики и другие государственные учреждения, не выполняет условия договоров. В частности, его представители по собственному желанию и без предупреждений перестают привозить продукцию", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Следователи обнаружили внесения в тендерную документацию заведомо недостоверных сведений. В частности, адреса складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников оказались фиктивными.

Правоохранители получили документы по поставке компанией в сады макарон с мышиными экскрементами, просроченных сыров.

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Поставки мяса также не соответствовали нормам.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что рыбу за 4 млн грн в киевский сад будет возить посредник с уголовным делом.