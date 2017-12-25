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В Киевской области иностранцы сбили женщину с коляской на тротуаре

В Киевской области иностранцы сбили женщину с коляской на тротуаре (12 новостей)

«Маму с младенцем доставили в больницу»

Мужчины были под воздействием наркотиков и пытались скрыться от патрульных. В городе Вишневое под Киевом двое иностранцев выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители также сообщили, что мужчины пытались скрыться от патрульных.

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Обновлено в 23:32 Разъяренная толпа свидетелей едва не совершила самосуд

Обновлено в 23:32 Как сообщается, мать и ее полуторагодовалый малыш в данный момент находятся в больнице, а 11-летняя девочка получила телесные повреждения.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киевской области иностранцы сбили женщину с коляской на тротуаре»
Фото В Киевской области иностранцы сбили женщину с коляской на тротуаре
Фото В Вишневом водитель-наркоман сбил на тротуаре женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку
Фото Под Киевом иностранцы сбили на тротуаре женщину с двумя детьми
Фото Под Киевом двое грузин сбили мать с двумя детьми
Фото Под Киевом водитель под действием наркотиков сбил троих пешеходов, пытаясь уйти от полиции
Фото Под Киевом автомобиль с иностранными номерами сбил женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку
Фото Чуть не линчевали: под Киевом наркоман сбил на тротуаре маму с младенцем и школьницу
Фото Под Киевом иностранцы сбили женщину с коляской и 11-летнюю девочку
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ТСН ТСН  ·  25.12.17, 21:38 Маму с младенцем доставили в больницу.
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