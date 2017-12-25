В Киевской области иностранцы сбили женщину с коляской на тротуаре

Мужчины были под воздействием наркотиков и пытались скрыться от патрульных. В городе Вишневое под Киевом двое иностранцев выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", – говорится в сообщении.
Правоохранители также сообщили, что мужчины пытались скрыться от патрульных.
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Обновлено в 23:32 Как сообщается, мать и ее полуторагодовалый малыш в данный момент находятся в больнице, а 11-летняя девочка получила телесные повреждения.