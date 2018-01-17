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В Киевской области перед большим снегом спасатели устанавливают пункты обогрева для водителей большегрузов

В Киевской области перед большим снегом спасатели устанавливают пункты обогрева для водителей большегрузов (4 новости)

«Спасатели рекомендуют по возможности не покидать пределы города»

На период осложнения погодных условий в Киевской области на трассах международного значения был ограничен въезд крупногабаритных и большегрузных транспортных средств. Ограничение будет длиться на период снегопада. В связи с этим на дороге были открыты пункты обогрева для водителей, сообщает пресс-служба НП по области.

Сегодня, 17 января, на трассе «Киев – Одесса» полицейские области при помощи квадрокоптера отслеживали наличие пробок и находили автотранспорт, который попал в снежный занос. В дальнейшем эксперты координировали спецтехнику на места, которая помогала устранить неурядицы.

Пункты обогрева были открыты на таких трассах: «Киев - Одесса» - 78 км и 143 км, «Киев – Житомир» - 62 км, «Киев – Харьков» - 126 км, а также город Переяслав-Хмельницкий - въезд со стороны Черкасс.

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Главное управление ГСЧС по столице обращается к жителям и водителям столицы, а также к гостям с просьбой не выезжать за пределы Киева, дабы не оказаться в снежном плену.

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Факты Факты  ·  17.01.18, 19:29 Водителям предлагают подождать, пока ситуация не нормализуется, в пунктах отстоя автомобилей
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.01.18, 19:55 Спасатели Киевщины устанавливают пункты обогрева на автодорогах области
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.01.18, 20:10 Спасатели рекомендуют по возможности не покидать пределы города.
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