  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов
Общество
Главком Главком · · Обновлено в 11:01
· Видео
В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов

В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов (4 новости и 1 видео)

«Больше всего такому перевоплощению обрадовались дети»

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов одели в костюмы Санта Клаусов.

Такие наряды изрядно развеселили посетителей. Больше всего перевоплощению обрадовались дети.

Маленькие посетители поиграли с маленькими «копиями Санты» и остались довольны, что теперь в нарядных одежках пингвинам совсем не холодно.

Как известно, в Киеве на территории парка Певческое поле открылся зимний фестиваль «Ледниковый период», где можно покататься на упряжках с сибирскими хаски.

Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе,…
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе,…

В столице 19 декабря засветили главную елку страны – 91-летнее дерево, которое доставили из Ивано-Франковской области. Елку украшают 500 фонариков и впервые игрушки подсвечиваются. А еще на ней - более 3,5 км неоновых гирлянд.

Также во Львове торжественно открыли главную елку города, которая в этом году имеет совершенно иную концепцию.

Обновлено в 11:01 Таким образом авторы иллюстраций лишний раз напомнили, что стильная одежда существует и среди крупных размеров.

ФОТО К НОВОСТИ: «В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов»
Фото В китайском зоопарке пингвинов переодели в Санта Клаусов
Фото В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов
Фото В китайском зоопарке пингвинов одели в новогодние костюмы: забавное видео
Фото Дизайнер нарядил Санта Клауса в одежду модных брендов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  26.12.17, 09:17 Больше всего такому перевоплощению обрадовались дети.
Униан Униан  ·  26.12.17, 09:53 Больше всего такому перевоплощению обрадовались дети.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Синоптик сообщила, какая погода будет в Украине в новогоднюю ночь

Синоптик сообщила, какая погода будет в Украине в новогоднюю ночь
В России пенсионерку сдуло ветром с балкона

В России пенсионерку сдуло ветром с балкона
Погода на Новый год: синоптики дали прогноз

Погода на Новый год: синоптики дали прогноз
В Индии украинки попали в ДТП, одна погибла

В Индии украинки попали в ДТП, одна погибла
Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги. ФОТО

Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не…
В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек к 2035 году

В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек…
Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Гороскоп на 2018 год — Стрелец: годовой прогноз на все сферы

Гороскоп на 2018 год — Стрелец: годовой прогноз на все…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Необычное исполнение рождественской песни стало хитом

Необычное исполнение рождественской песни стало хитом
Курс доллара на межбанке в 12:25 понизился до 27,96 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в 12:25 понизился до 27,96 гривен/доллар
В Днепре с рельсов сошел трамвай

В Днепре с рельсов сошел трамвай
Неизвестные похитили около 40 шуб из магазина одежды на Крещатике

Неизвестные похитили около 40 шуб из магазина одежды на Крещатике
Грузия заявила о ликвидации россиян, разыскиваемых Интерполом

Грузия заявила о ликвидации россиян, разыскиваемых Интерполом
В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы и пострадавшие — СМИ (видео)

В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы…
НБУ отказал Ярославскому в приобретении &amp;quot;дочки&amp;quot; российского банка, но дал второй шанс

НБУ отказал Ярославскому в приобретении "дочки" российского банка, но дал…
Российское Минобороны определило приоритетом развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной

Российское Минобороны определило приоритетом развитие военной инфраструктуры у границ с…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.