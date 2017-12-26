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В китайском зоопарке пингвинов нарядили в костюмы Санта Клаусов (4 новости и 1 видео) «Больше всего такому перевоплощению обрадовались дети»

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов одели в костюмы Санта Клаусов.

Такие наряды изрядно развеселили посетителей. Больше всего перевоплощению обрадовались дети.

Маленькие посетители поиграли с маленькими «копиями Санты» и остались довольны, что теперь в нарядных одежках пингвинам совсем не холодно.

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Обновлено в 11:01 Таким образом авторы иллюстраций лишний раз напомнили, что стильная одежда существует и среди крупных размеров.