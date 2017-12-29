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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:24
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В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб

В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб (7 новостей)

«Мотоциклист метнул гранату в помещение заведения»

В колумбийском городе Каукасия в пятницу, 29 декабря, мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба Bora Bora, в результате чего пострадал 31 человек. Об этом заявил мэр города Оскар Саурез, сообщает Associated Press.

По его словам, во время атаки в клубе находилось около 70 человек. Три женщины получили серьезные ранения в результате взрыва, у остальных - травмы незначительные.

Очевидцы говорят, что злоумышленник подъехал к заведению на мотоцикле.

Полиция арестовала уже мужчину по подозрению в нападении. Вместе с ним была и женщина. Правоохранительные органы задержали и ее.

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По данным полиции, нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками.

Обновлено в 23:11 “Он уже совершал недавно различные нападения”, — добавил мэр, отметив, что после происшествия были задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.

Обновлено в 23:24 "31 человек был ранен в результате взрыва гранаты, брошенной в переполненный ночной клуб", – заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб»
Фото В Колумбии в результате взрыва в ночном клубе пострадали более 30 человек
Фото В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб
Фото В Колумбии в ночном клубе взорвали гранату, пострадали 30 человек
Фото В Колумбии мужчина бросил гранату в ночной клуб: десятки пострадавших
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.17, 22:14 В Колумбии неизвестный на мотоцикле бросил гранату в ночной клуб, в результате взрыва 31 человек ранен.
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 22:22 В ночном клубе колумбийского города прогремел взрыв, в результате которого пострадал 31 человек.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.17, 23:03 Мотоциклист метнул гранату в помещение заведения.
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