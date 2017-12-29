В Колумбии неизвестный мотоциклист бросил гранату в ночной клуб (7 новостей) «Мотоциклист метнул гранату в помещение заведения»

В колумбийском городе Каукасия в пятницу, 29 декабря, мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба Bora Bora, в результате чего пострадал 31 человек. Об этом заявил мэр города Оскар Саурез, сообщает Associated Press.

По его словам, во время атаки в клубе находилось около 70 человек. Три женщины получили серьезные ранения в результате взрыва, у остальных - травмы незначительные.

Очевидцы говорят, что злоумышленник подъехал к заведению на мотоцикле.

Полиция арестовала уже мужчину по подозрению в нападении. Вместе с ним была и женщина. Правоохранительные органы задержали и ее.

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По данным полиции, нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками.

Обновлено в 23:11 “Он уже совершал недавно различные нападения”, — добавил мэр, отметив, что после происшествия были задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.

Обновлено в 23:24 "31 человек был ранен в результате взрыва гранаты, брошенной в переполненный ночной клуб", – заявил он.