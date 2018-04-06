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В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля

В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля (6 новостей)

«Проект закона будет касаться российских финансовых институтов»

Двое американских конгрессменов Хоакин Кастро и Майк Тернер представили законопроект о санкциях против РФ в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Кастро, передает "ЕП".

"Санкционированное российским правительством нападение на Сергея и Юлию Скрипалей и офицера Ника Бейли в прошлом месяце на британской земле нарушило международное право и указывает на растущую агрессию Путина и игнорирование международных стандартов поведения", - заявляют конгрессмены Тернер и Кастро.

Политики утверждают, что Соединенные Штаты должны поддержать Великобританию и международных партнеров, продемонстрировав решительный ответ на действия РФ.

"Именно поэтому мы представили двухпартийный Акт о поддержке Британии против нарушений России, который укрепляет приверженность США Великобритании и НАТО, наказывая тех, кто несет ответственность за нападение в Солсбери, и стремится сдержать любого, кто совершит подобные нападения в будущем от имени правительства России", - отмечают конгрессмены.

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Этот законопроект, сообщают Кастро и Тернер, также нацелен на российские финансовые институты, "пока Путин не прекратит свою практику убийства экспатриантов и диссидентов за пределами России".

Как сообщалось, в пятницу, 6 апреля, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля»
Фото Дело Скрипаля: конгрессмены США разработали проект санкций против РФ
Фото В Конгрессе США подготовили законопроект с целью наказания РФ за отравление Скрипаля
Фото В Конгрессе США подготовили проект о санкциях против РФ из-за отравления в Солсбери
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Европейская правда Европейская правда  ·  06.04.18, 19:51 Двое американских конгрессменов Хоакин Кастро и Майк Тернер представили законопроект о санкциях против РФ в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в…
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 20:10 В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля.
Униан Униан  ·  06.04.18, 21:55 Цель законопроекта - наказать всех причастных к применению нервно-паралитического вещества в британском Солсбери.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 22:07 Американские конгрессмены в пятницу представили законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер в отношении РФ из-за инцидента в Солсбери
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 22:30 Проект закона будет касаться российских финансовых институтов.
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