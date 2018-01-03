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В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное производство (8 новостей) «03.01.2018 15:59:00 • Новости РегионаПамятник погибшим воинам АТО находился в КонстантиновкеПодробнее..»

В Константиновке Донецкой области неизвестные разрушили памятник бойцам АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Вчера, 2 января, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции", - отметили в пресс-службе.

Нарушение квалифицировано по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция Константиновки принимает меры по установлению и задержанию нарушителей. По данному факту открыто уголовное производство.

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Памятник был открыт 13 октября 2017 года.

Неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

Обновлено в 17:44 По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Обновлено в 17:48 В полиции отметили, что данное нарушение квалифицировано по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Правоохранители ищут злоумышленников.