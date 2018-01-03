  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное производство
Происшествия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:48
· АТО · Памятник · Пресс-служба · Область · Боец АТО · Донецкая область
В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное производство

В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное производство (8 новостей)

«03.01.2018 15:59:00 • Новости РегионаПамятник погибшим воинам АТО находился в КонстантиновкеПодробнее..»

В Константиновке Донецкой области неизвестные разрушили памятник бойцам АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Вчера, 2 января, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции", - отметили в пресс-службе.

Нарушение квалифицировано по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция Константиновки принимает меры по установлению и задержанию нарушителей. По данному факту открыто уголовное производство.

За год амнистировали 587 осужденных участников АТО
За год амнистировали 587 осужденных участников АТО

Памятник был открыт 13 октября 2017 года.

Неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

Обновлено в 17:44 По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Обновлено в 17:48 В полиции отметили, что данное нарушение квалифицировано по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Правоохранители ищут злоумышленников.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное производство»
Фото В Донецкой области неизвестные разрушили памятник бойцам АТО
Фото В Донецкой области разрушили памятник бойцам АТО - полиция
Фото На Донбассе вандалы разрушили памятник бойцам АТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.01.18, 11:37 Неизвестные повредили памятник погибшим бойцам АТО в Константиновке, - сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Донецкой области
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 14:43 Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые повредили памятник погибшим в АТО военнослужащим в г.Константиновке Донецкой области.
Cxid.info Cxid.info  ·  03.01.18, 15:59 03.01.2018 15:59:00 • Новости РегионаПамятник погибшим воинам АТО находился в КонстантиновкеПодробнее...
Гордон Гордон  ·  03.01.18, 16:08 Памятник бойцам АТО в Константиновке Донецкой области открыли в октябре 2017 года, рассказали в полиции.2 января в Константиновке Донецкой области неизвестные разрушили памятник бойцам АТО. Об этом сообщили…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 17:20 В Константиновке Донецкой области неизвестные повредили памятник погибшим в АТО украинским военным
УНН УНН  ·  03.01.18, 17:44 “Вчера, 2 января, в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке повреждён памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.01.18, 17:48 В Константиновке Донецкой области вандалы разрушили памятник бойцам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.Инцидент произошел во вторник, 2 января. В сквере Афганцев был поврежден памятник,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Участнику протестов у Летнего театра не продлили домашний арест

Участнику протестов у Летнего театра не продлили домашний арест
В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное производство

В Константиновке поврежден памятник погибшим бойцам АТО: полиция открыла уголовное…
На Киевщине в новогоднюю ночь 5 школьников жестоко избили и ограбили парня

На Киевщине в новогоднюю ночь 5 школьников жестоко избили и…
В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину

В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину
В Днепре разъяренный мужчина бросил гранату в знакомого

В Днепре разъяренный мужчина бросил гранату в знакомого
Появились интересные подробности о судье, устроившем пьяное ДТП в Киеве

Появились интересные подробности о судье, устроившем пьяное ДТП в Киеве
В полиции рассказали о &quot;некоторых сдвигах&quot; в деле Ноздровской

В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской
На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков

На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мін&#039;юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників

Мін'юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників
Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно

Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно
В ближайший час столицу накроет туман

В ближайший час столицу накроет туман
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вступило в переговоры с &amp;quot;Янг Бойз&amp;quot; по защитнику

"Динамо" вступило в переговоры с "Янг Бойз" по защитнику
Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino

Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino
Прочность Бруклинского моста проверяли слонами

Прочность Бруклинского моста проверяли слонами
Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018

Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018
Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа

Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.