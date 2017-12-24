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Гордон Гордон · · Обновлено в 10:28
· Полиция · Дания · Автомобили · Конопля
В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси

В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси (7 новостей)

«Мужчина пытался провезти около 1000 доз легкого наркотика»

Мужчина, перевозивший коноплю в Дании, "был здорово удивлен", когда обнаружил, что едет в полицейской машине, а не такси.В датском Копенгагене наркодилер с партией конопли по ошибке сел в полицейскую машину вместо такси, сообщается в Twitter полиции города.

Инцидент произошел в районе Копенгагена Христиания, который является неофициальным "государством в государстве". Здесь существует самоуправляемая коммуна со своим флагом и валютой. Главным источником дохода Христиании является продажа легких наркотиков.

"Прошлой ночью дилер из Христиании с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был здорово удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", сказано из сообщении 21 декабря.

Отмечается, что мужчина пытался провезти около тысячу доз конопли.

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Обновлено в 10:00 Инцидент произошел в районе Копенгагена Христиания, который является неофициальной "государством в государстве". Здесь есть самоуправляемая коммуна со своим флагом и валютой. Главным источником дохода Християнии является продажа легких наркотиков.

Обновлено в 10:28 Відзначається, що чоловік намагався провезти близько 1000 доз легкого наркотику, однак був заарештований. Зараз йому загрожує тюремне ув'язнення.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси»
Фото Датский наркодиллер перепутал полицейскую машину с такси
Фото В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси
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Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 04:48 Наркодилер в Копенгагене по ошибке сел в машину полиции вместо такси.
Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 06:51 В столице Дании Копенгагене наркодилер с крупной партией конопли вместо такси по ошибке остановил и сел в патрульную машину, говорится в сообщении полиции города в Twitter
ТСН ТСН  ·  24.12.17, 08:18 Мужчина пытался провезти около 1000 доз легкого наркотика.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.12.17, 09:39 В столице Дании Копенгагене наркодилер с крупной партией конопли вместо такси ошибочно остановил и сел в патрульную машину
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.12.17, 10:00 В датском Копенгагене наркодилер с партией конопли ошибке сел в полицейскую машину вместо такси. Инцидент произошел в районе Копенгагена Христиания, который является неофициальной "государством в государстве".…
Главком Главком  ·  24.12.17, 10:28 У Копенгагені наркодилер з партією конопель помилково сів у поліцейську машину замість таксі, повідомляється в Twitter поліції міста. «Минулої ночі дилер з Християнії (район в Копенгагені, - ред.)…
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