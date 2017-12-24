В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси (7 новостей) «Мужчина пытался провезти около 1000 доз легкого наркотика»

Мужчина, перевозивший коноплю в Дании, "был здорово удивлен", когда обнаружил, что едет в полицейской машине, а не такси.В датском Копенгагене наркодилер с партией конопли по ошибке сел в полицейскую машину вместо такси, сообщается в Twitter полиции города.

Инцидент произошел в районе Копенгагена Христиания, который является неофициальным "государством в государстве". Здесь существует самоуправляемая коммуна со своим флагом и валютой. Главным источником дохода Христиании является продажа легких наркотиков.

"Прошлой ночью дилер из Христиании с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был здорово удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", сказано из сообщении 21 декабря.

Отмечается, что мужчина пытался провезти около тысячу доз конопли.

На Ривненщине перебегая железнодорожный пути погибла женщина, сын госпитализирован,…

Обновлено в 10:00 Инцидент произошел в районе Копенгагена Христиания, который является неофициальной "государством в государстве". Здесь есть самоуправляемая коммуна со своим флагом и валютой. Главным источником дохода Християнии является продажа легких наркотиков.

Обновлено в 10:28 Відзначається, що чоловік намагався провезти близько 1000 доз легкого наркотику, однак був заарештований. Зараз йому загрожує тюремне ув'язнення.