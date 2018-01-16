В Косово произошло резонансное убийство

Президент Сербии Александар Вучич созывает срочное совещание по вопросам безопасности после того, как в Косове застрелили ведущего сербского политика.

Обновлено в 13:00 Политик скончался от нескольких огнестрельных ранений, полученных в результате нападении на него перед входом в здание, в котором расположен офис его партии.

Обновлено в 14:12 Во вторник, 16 января, в Митровице в Косово неизвестные убили лидера местного сербского движения Оливера Ивановича.В прокуратуре города подтвердили информацию о том, что Иванович умер после того, как в него стреляли вблизи штаб-квартиры его партии.Оливер Иванович — бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость".Иванович не был сторонником провозглашения независимости в северной части Косово, населенной преимущественно сербами, но и не исключал такой возможности.Ранее суд Косово осудил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-1999 годов, однако этот приговор был отменен.