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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 14:12
· Президент Сербии · Политика · Сербия
В Косово произошло резонансное убийство

В Косово произошло резонансное убийство (6 новостей)

«16 января в Косовской Митровице был убит лидер местного сербского движения Оливер Иванович»

Президент Сербии Александар Вучич созывает срочное совещание по вопросам безопасности после того, как в Косове застрелили ведущего сербского политика.

Обновлено в 13:00 Политик скончался от нескольких огнестрельных ранений, полученных в результате нападении на него перед входом в здание, в котором расположен офис его партии.

Обновлено в 14:12 Во вторник, 16 января, в Митровице в Косово неизвестные убили лидера местного сербского движения Оливера Ивановича.В прокуратуре города подтвердили информацию о том, что Иванович умер после того, как в него стреляли вблизи штаб-квартиры его партии.Оливер Иванович — бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость".Иванович не был сторонником провозглашения независимости в северной части Косово, населенной преимущественно сербами, но и не исключал такой возможности.Ранее суд Косово осудил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-1999 годов, однако этот приговор был отменен.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  16.01.18, 11:59 16 января в Косовской Митровице был убит лидер местного сербского движения Оливер Иванович.
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 12:49 Во вторник, 16 января, неизвестный застрелили в Косово Оливера Ивановича, который был одним из лидеров косовских сербов.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 13:00 Политик скончался от нескольких огнестрельных ранений, полученных в результате нападении на него перед входом в здание, в котором расположен офис его партии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  16.01.18, 14:12 Во вторник, 16 января, в Митровице в Косово неизвестные убили лидера местного сербского движения Оливера Ивановича.В прокуратуре города подтвердили информацию о том, что Иванович умер после того, как…
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