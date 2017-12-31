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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 02:41
· Самолет · Гибель · Погибший · Легкомоторный самолет · Турист · Коста-Рика
В Коста-Рике разбился самолет, десять человек погибли

В Коста-Рике разбился самолет, десять человек погибли (8 новостей)

«Авиакатастрофа произошла в горах»

В Коста-Рике в гористой местности в воскресенье, 31 декабря, потерпел крушение небольшой самолет с туристами, все 12 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщили местные власти, передает Reuters.

Согласно информации агентства, на борту самолета было 10 иностранных туристов и два пилота.

Также сообщается, что самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air и разбился недалеко от провинции Гуанакасте, которая пользуется популярностью среди туристов.

Причина крушения пока неизвестна.

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Обновлено в 01:47 При крушении самолета на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики.

Обновлено в 02:41 Информацию о 12 погибших подтвердили в Красном кресте.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Коста-Рике разбился самолет, десять человек погибли»
Фото В Коста-Рике разбился самолет, десять человек погибли
Фото В Коста-Рике разбился самолет: погибли 12 человек
Фото В Коста-Рике разбился самолет: 12 погибших
Фото В Коста-Рике разбился самолет: никто не выжил
Фото В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет, 12 погибших
Фото В Коста-Рике разбился самолет, погибло 12 человек
Фото Крушение самолета в Коста-Рике: погибли 12 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 23:08 В воскресенье, 31 декабря, в кантоне Нандаюре в провинции Гуанакасте Коста-Рики разбился легкомоторный самолет.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 23:12 В Коста-Рике разбился небольшой самолет с десятью иностранцами на борту.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.12.17, 23:22   Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, сообщает El Periodico.   По предварительным данным,…
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 23:30 Авиакатастрофа произошла в горах.
Обозреватель Обозреватель  ·  31.12.17, 23:52 Самолет упал и загорелся
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 01:47 При крушении самолета на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики.
Канал 112 Канал 112  ·  01.01.18, 02:41 Небольшой самолет разбился в Коста-Рике,  в результате чего погибли все 12 человек, находившиеся на его борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей. По существующей информации,…
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