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В Коста-Рике разбился самолет, десять человек погибли (8 новостей) «Авиакатастрофа произошла в горах»

В Коста-Рике в гористой местности в воскресенье, 31 декабря, потерпел крушение небольшой самолет с туристами, все 12 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщили местные власти, передает Reuters.

Согласно информации агентства, на борту самолета было 10 иностранных туристов и два пилота.

Также сообщается, что самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air и разбился недалеко от провинции Гуанакасте, которая пользуется популярностью среди туристов.

Причина крушения пока неизвестна.

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Обновлено в 01:47 При крушении самолета на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики.

Обновлено в 02:41 Информацию о 12 погибших подтвердили в Красном кресте.