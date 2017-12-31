В Коста-Рике разбился самолет, десять человек погибли

В Коста-Рике в гористой местности в воскресенье, 31 декабря, потерпел крушение небольшой самолет с туристами, все 12 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщили местные власти, передает Reuters.
Согласно информации агентства, на борту самолета было 10 иностранных туристов и два пилота.
Также сообщается, что самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air и разбился недалеко от провинции Гуанакасте, которая пользуется популярностью среди туристов.
Причина крушения пока неизвестна.
Обновлено в 01:47 При крушении самолета на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики.
Обновлено в 02:41 Информацию о 12 погибших подтвердили в Красном кресте.