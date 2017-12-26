  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто
Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 11:12
· Автомобили · Автомобиль
В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто

В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто (5 новостей)

«Во вторник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО ожидают 525 автомобилей»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения сторон на Донбассе, по состоянию на утро вторника, 26 декабря, на въезд и выезд находилось 525 транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Обновлено в 11:12 "В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" –; 80/130; "Марьинка" –; 30/80; "Новотроицкое" –; 15/20; "Гнутово" –; 100/70", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто»
Фото В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто
Фото Свыше полутысячи автомобилей ожидали пропуска через КПВВ на Донбассе во вторник утром
Фото В КПВВ на линии разграничения скопилось 525 авто
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 06:54 Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.
Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 09:04 Во вторник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО ожидают 525 автомобилей.
Голос.UA Голос.UA  ·  26.12.17, 11:12 Во вторник утром 26 декабря в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО скопилось 525 автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба. "В контрольных пунктах въезда-выезда,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице

Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями…
В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто

В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто
Неизвестные вандалы обрисовали музей Холокоста и бывшую синагогу антисемитскими надписями 

Неизвестные вандалы обрисовали музей Холокоста и бывшую синагогу антисемитскими надписями 
Неизвестные во Львове разбили окна и двери в отделении российского &quot;Сбербанка&quot;. ФОТОрепортаж

Неизвестные во Львове разбили окна и двери в отделении российского…
По всему Львову внезапно сработала сирена

По всему Львову внезапно сработала сирена
Один из выходов из метро в Москве протаранил пассажирский автобус, есть погибшие

Один из выходов из метро в Москве протаранил пассажирский автобус,…
Во Львове сработали сирены: городской совет заявляет о сбое системы

Во Львове сработали сирены: городской совет заявляет о сбое системы
В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Необычное исполнение рождественской песни стало хитом

Необычное исполнение рождественской песни стало хитом
Курс доллара на межбанке в 12:25 понизился до 27,96 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в 12:25 понизился до 27,96 гривен/доллар
В Днепре с рельсов сошел трамвай

В Днепре с рельсов сошел трамвай
Неизвестные похитили около 40 шуб из магазина одежды на Крещатике

Неизвестные похитили около 40 шуб из магазина одежды на Крещатике
Грузия заявила о ликвидации россиян, разыскиваемых Интерполом

Грузия заявила о ликвидации россиян, разыскиваемых Интерполом
В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы и пострадавшие — СМИ (видео)

В Индии в ДТП попало авто с украинками, есть жертвы…
НБУ отказал Ярославскому в приобретении &amp;quot;дочки&amp;quot; российского банка, но дал второй шанс

НБУ отказал Ярославскому в приобретении "дочки" российского банка, но дал…
Российское Минобороны определило приоритетом развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной

Российское Минобороны определило приоритетом развитие военной инфраструктуры у границ с…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.