В КПВВ на линии разграничения застряли 525 авто (5 новостей) «Во вторник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО ожидают 525 автомобилей»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения сторон на Донбассе, по состоянию на утро вторника, 26 декабря, на въезд и выезд находилось 525 транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Обновлено в 11:12 "В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" –; 80/130; "Марьинка" –; 30/80; "Новотроицкое" –; 15/20; "Гнутово" –; 100/70", - говорится в сообщении.