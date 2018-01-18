В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ (32 новости) «Наблюдатель ехал в машине такси»

В четверг, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщается, наблюдатель ехал в такси.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - рассказали в агентстве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на ОРЛО сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.

Неизвестные в балаклавах пытались захватить территорию военного объекта…

Ранее сепаратисты не пустили ОБСЕ к Донецкой фильтровальной станции.

Обновлено в 00:42 Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске (Донецкая обл.) в четверг утром. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе миссии. Читайте больше: https://112.ua/obshchestvo/v-dtp-v-kramatorske-pogib-nablyudatel-smm-obse-429452.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

Обновлено в 01:15 Сотрудник миссии был гражданином Молдавии