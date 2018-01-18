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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 01:15
· Пресс-служба · Область · Январь · Донецкая область
В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ (32 новости)

«Наблюдатель ехал в машине такси»

В четверг, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщается, наблюдатель ехал в такси.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - рассказали в агентстве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на ОРЛО сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.

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Ранее сепаратисты не пустили ОБСЕ к Донецкой фильтровальной станции.

Обновлено в 00:42 Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске (Донецкая обл.) в четверг утром. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе миссии. Читайте больше: https://112.ua/obshchestvo/v-dtp-v-kramatorske-pogib-nablyudatel-smm-obse-429452.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

Обновлено в 01:15 Сотрудник миссии был гражданином Молдавии

ФОТО К НОВОСТИ: «В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ»
Фото В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ
Фото В Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ
Фото В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ
Фото Гибель наблюдателя ОБСЕ на Донбассе: новые детали и фото с места трагедии
Фото На Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ
Фото В Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель миссии ОБСЕ
Фото В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель ОБСЕ
Фото В Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ
Фото В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель миссии ОБСЕ‍
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 20:11 Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске (Донецкая обл.) в четверг утром
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 20:18 В Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.01.18, 20:26 Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске утром 18 января
Апостроф Апостроф  ·  18.01.18, 20:27 В городе Краматорск Донецкой области в дорожной аварии погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 20:32 В четверг утром, 18 января, в Краматорске Донецкой области в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  18.01.18, 20:42 В четверг утром, 18 января, в Краматорске Донецкой области в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным местного издания Восточный проект, около 6 утра…
Факты Факты  ·  18.01.18, 20:55 Трагедия произошла в Краматорске
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.01.18, 20:57 Наблюдатель ехал в машине такси.
Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 20:59 В Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ агентству «Интерфакс-Украина«. «СММ подтверждает, что сегодня…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.01.18, 22:11 В итоговом выпуске новостей за 18 января по состоянию на 21:00 – Он ехал по Краматорску на такси и попал в ДТП. От полученных травм погиб на месте. Президент предлагает парламенту назначить главой Нацбанка…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 22:17 В Краматорске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.01.18, 22:50 Погибший наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был представителем луганской команды наблюдателей. Сепаратисты ЛНР в своих СМИ сообщили, что погибшего звали Виталий Зара. Он был гражданином…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.01.18, 23:05 Боевики террористической организации ЛНР заявляют о якобы гибели в Донбассе наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Виталия Зары. Об также сообщают ряд российских СМИ. Террористы сообщили…
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Голос.UA Голос.UA  ·  18.01.18, 23:15 В городе Краматорск Донецкой области в дорожной аварии погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ. Трагедия произошла…
Обозреватель Обозреватель  ·  19.01.18, 00:20 Он был гражданином Молдовы
Канал 112 Канал 112  ·  19.01.18, 00:42 Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске (Донецкая обл.) в четверг утром. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе миссии. Читайте больше:…
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