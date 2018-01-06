В Краматорске задержали поджигателя, который устраивал пожары и наблюдал за спасателями (10 новостей) «В течение месяца нарушитель совершил 27 поджогов»

Задержан пироман, который в течение месяца совершил 27 пожаров на территории Краматорска, - сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции

Обновлено в 18:48 Как сообщается, злоумышленник орудовал почти каждый день с 13:00 до 21:00. Полицейским задержанный объяснил, что его целью была возможность наблюдать за сжигающим все пламенем. Если огонь гас, то он возвращался и поджигал снова. Также преступник всегда находился на месте происшествия…

Обновлено в 19:33 Злоумышленник поджигал дома и подъезды, после чего наблюдал, как пожарные ликвидируют возгорание.