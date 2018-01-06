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Происшествия
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров» · · Обновлено в 19:33
· Пожар
В Краматорске задержали поджигателя, который устраивал пожары и наблюдал за спасателями

В Краматорске задержали поджигателя, который устраивал пожары и наблюдал за спасателями (10 новостей)

«В течение месяца нарушитель совершил 27 поджогов»

Задержан пироман, который в течение месяца совершил 27 пожаров на территории Краматорска, - сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции

Обновлено в 18:48 Как сообщается, злоумышленник орудовал почти каждый день с 13:00 до 21:00. Полицейским задержанный объяснил, что его целью была возможность наблюдать за сжигающим все пламенем. Если огонь гас, то он возвращался и поджигал снова. Также преступник всегда находился на месте происшествия…

Обновлено в 19:33 Злоумышленник поджигал дома и подъезды, после чего наблюдал, как пожарные ликвидируют возгорание.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Краматорске задержали поджигателя, который устраивал пожары и наблюдал за спасателями»
Фото В Краматорске задержали поджигателя, который устраивал пожары и наблюдал за спасателями
Фото В Краматорске 18-летний юноша ради развлечения совершил 27 поджогов за месяц
Фото 18-летний житель Краматорска совершил 27 поджогов за месяц
Фото В Краматорске задержали юношу, который ради развлечения совершил 27 поджогов
Фото В Краматорске задержан пироман: 27 поджогов за месяц
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.01.18, 15:58 В течение месяца нарушитель совершил 27 поджогов.
Униан Униан  ·  06.01.18, 17:02 Пироман разводил огонь в жилых домах, частных хозяйствах и на чердаках, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 17:19 В Донецкой области полиция Краматорска задержала 18-летнего парня, который устраивал поджоги в домах и подъездах, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 17:20 Полиция города Краматорска Донецкой области задержала юного пиромана, который в течение месяца совершил 27 пожаров на территории города
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.01.18, 17:27 В Краматорске Донецкой области полиция задержала 18-летнего парня, который ради развлечения за месяц совершил 27 поджогов в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Согласно сообщению,…
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 18:11 В Донецкой области в городе Краматорск задержали 18-летнего парня, который ради развлечения за месяц совершил 27 поджогов.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 18:42 У Краматорську поліція затримала юного піромана, який за останній місяць вчинив 27 пожеж в місті. Правопорушник підпалював будинки та під'їзди, а потім спостерігав, як пожежники борються із полум'ям
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  06.01.18, 18:48 В городе Краматорск Донецкой области правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, который за месяц устроил 27 пожаров. Пироман поджигал частные дома, подъезды и чердаки многоэтажных жилых домов.…
MIGnews MIGnews  ·  06.01.18, 19:33 Злоумышленник поджигал дома и подъезды, после чего наблюдал, как пожарные ликвидируют возгорание.
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