В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ (24 новости и 1 видео) «По информации спасателей, количество погибших может достичь четырех человек»

В Кременчуге Полтавской области вертолет врезался в телевизионную вышку и упал на землю, сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ".

Обновлено в 22:59 В результате катастрофы вертолета Ми-8 возле Кременчуга Полтавской области погибли четверо членов экипажа

Обновлено в 01:28 В четверг, 25 января, возле Кременчуга упал частный вертолет Ми-8, в результате происшествия погибли от 3 до 4 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/v-kremenchuge-razbilsya-vertolet-pogibli-vse-na-bortu-430385.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb