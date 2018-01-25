  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ
Украина
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 01:28
· Вертолет
В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ

В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ (24 новости и 1 видео)

«По информации спасателей, количество погибших может достичь четырех человек»

В Кременчуге Полтавской области вертолет врезался в телевизионную вышку и упал на землю, сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ".

Обновлено в 22:59 В результате катастрофы вертолета Ми-8 возле Кременчуга Полтавской области погибли четверо членов экипажа

Обновлено в 01:28 В четверг, 25 января, возле Кременчуга упал частный вертолет Ми-8, в результате происшествия погибли от 3 до 4 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/v-kremenchuge-razbilsya-vertolet-pogibli-vse-na-bortu-430385.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

ФОТО К НОВОСТИ: «В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ»
Фото В Кременчуге упал вертолет, возможны жертвы
Фото В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ
Фото На Полтавщине упал вертолет Ми-8, есть погибшие
Фото В Кременчуге упал и загорелся вертолет, фото и видео (видео) (фото)
Фото Взорвался в воздухе: под Кременчугом разбился вертолет, никто не выжил
Фото В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы - СМИ
Фото В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы - СМИ
Фото В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы
Фото В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы: фото, видео
Фото В Кременчуге погибли люди из-за столкновения вертолета с телебашней (ФОТО, ВИДЕО)
Фото Крушение вертолета в Кременчуге: все члены экипажа погибли
Фото В Кременчуге упал вертолет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  25.01.18, 20:34 Дополняется
Униан Униан  ·  25.01.18, 20:45 По информации спасателей, количество погибших может достичь четырех человек.
Главред Главред  ·  25.01.18, 20:56 Очевидцы утверждают, что машина врезалась в телевизионную вышку. (видео) (фото)
Politeka Politeka  ·  25.01.18, 20:59 Под Кременчугом упал частный вертолет Ми-8, погибло четверо человек Около 19.00 упал частный вертолет, который совершал тренировочный полет. Все, кто находился на борту, погиб. Обломки машины разбросаны…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.01.18, 21:02 В Кременчуге Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ. Сайт ТелеграфЪ со ссылкой на очевидцев пишет, что вертолет начал…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.01.18, 21:02 В Кременчуге Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ. Сайт ТелеграфЪ со ссылкой на очевидцев пишет, что вертолет начал…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.01.18, 21:02 В Кременчуге Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого, по предварительной информации, находились от трех до четырех человек. Все погибли. Об этом сообщают местные СМИ. Сайт ТелеграфЪ со…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.01.18, 21:02 В Кременчуге Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого, по предварительной информации, находились от трех до четырех человек. Все погибли. Об этом сообщают местные СМИ. Сайт ТелеграфЪ со…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.01.18, 21:05 В Кременчуге на Полтавщине около 19:00 четверга, 25 января, в телевизионную башню местного телеканала "Визит" врезался вертолет, упал на землю, после чего начался крупный пожар. Погибли три человека.…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 21:07 Все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту вертолеа Ми-8, разбившегося в Кременчуге, погибли. Об этом сообщили в Госслужбе чрезвыйчайных ситуаций Полтавской области."По предварительным…
UAinfo UAinfo  ·  25.01.18, 21:12 По информации очевидцев, вертолет начал взрываться в воздухе, врезался в телевизионную вышку и упал на землю.
Хвиля Хвиля  ·  25.01.18, 21:15 В четверг, 25 января, возле Кременчуга упал частный вертолет Ми-8, в результате происшествия погибли от 3 до 4 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу «112 Украина» сообщила пресс-секретарь…
АТН АТН  ·  25.01.18, 21:16 В Кременчуге Полтавской области вертолет врезался в телевизионную вышку и упал на землю, сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ".
УНН УНН  ·  25.01.18, 21:53 По информации ГСЧС, около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  25.01.18, 22:07 Спасатели склоняются к тому, что авария произошла из-за того, что аппарат задел электропровода.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.01.18, 22:09 В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в аварии вертолета в Кременчуге погибли 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По данным спасателей, авария произошла 25 января,…
Facenews Facenews  ·  25.01.18, 22:23 В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в аварии вертолета в Кременчуге погибли 4 человека.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.По данным спасателей, авария произошла 25 января,…
Апостроф Апостроф  ·  25.01.18, 22:46 Вертолет Ми-8 разбился в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.01.18, 22:59 В результате катастрофы вертолета Ми-8 возле Кременчуга Полтавской области погибли четверо членов экипажа
Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 01:28 В четверг, 25 января, возле Кременчуга упал частный вертолет Ми-8, в результате происшествия погибли от 3 до 4 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему

Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему
В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на борту – СМИ

В Кременчуге упал и загорелся вертолет с тремя людьми на…
Прокуратура области предупредила заказное убийство харьковского чиновника

Прокуратура области предупредила заказное убийство харьковского чиновника
Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ - штаб АТО

Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ…
В Румынии задержан экс-гендиректор &quot;Укрспирта&quot; Лабутин, - Енин

В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин
СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак

СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих…
&quot;Укрпошта&quot; заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды

"Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды
Родители погибших девочек в лагере &quot;Виктория&quot; требуют эксгумации тел и новой экспертизы

Родители погибших девочек в лагере "Виктория" требуют эксгумации тел и…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано видео

В больнице Южной Кореи произошел масштабный пожар, десятки погибших: опубликовано…
Прекрасное соединение искусства, природы и девушек (Фото)

Прекрасное соединение искусства, природы и девушек (Фото)
МАНЧИНИ: «Путин сказал покупать русских, а мы к нему прислушиваемся»

МАНЧИНИ: «Путин сказал покупать русских, а мы к нему прислушиваемся»
Украина опустилась на 4-е место по числу дел в ЕСПЧ

Украина опустилась на 4-е место по числу дел в ЕСПЧ
Пике: Удивительно, что в полуфинале Кубка Испании нет Реала

Пике: Удивительно, что в полуфинале Кубка Испании нет Реала
Роналду: «Если «Реал» сумеет выиграть Лигу чемпионов, то это будет потрясающий сезон»

Роналду: «Если «Реал» сумеет выиграть Лигу чемпионов, то это будет…
Стивенсон и Баду Джек будут боксировать 19 мая

Стивенсон и Баду Джек будут боксировать 19 мая
Сегодня Международный день таможенника

Сегодня Международный день таможенника
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.