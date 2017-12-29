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В Кремле назвали разочарованием 2017 года "взвешенное состояние" Минских соглашений

В Кремле назвали разочарованием 2017 года "взвешенное состояние" Минских соглашений (3 новости)

«В то же время там размыто описали, что было сделано за год, так и не назвав главного достижения года»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что подвисшее состояние минский договоренностей можно отнести к числу главных разочарований уходящего года, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Вполне может (состояние отношений РФ и США считаться главным разочарованием года)", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, тоже не может не вызывать сожаления", - добавил Песков. 

Он напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности выстраивать взаимовыгодные отношения на основе взаимного уважения и взаимного доверия со всеми странами.

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"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что в подвисшем состоянии у нас находятся Минские договоренности", - добавил он.

Пресс-секретарь также заметил, что позиция Москвы о том, почему происходит эта пробуксовка, "по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", хорошо известна.

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Униан Униан  ·  29.12.17, 12:40 В то же время там размыто описали, что было сделано за год, так и не назвав главного достижения года.
Хвиля Хвиля  ·  29.12.17, 12:42 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях с Вашингтоном и состояние минских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Лента.ру.…
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