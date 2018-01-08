В Кремле не осознают, в какую патовую ситуацию попала РФ в Сирии, - эксперт (4 новости) «Военный бюджет на 2018 год подготовлен с учетом завершения операции в Сирии, сообщили в Минобороны РФ»

В минобороны РФ отметили, что шесть из 13 беспилотников, которые направлялись для атаки на российские военные объекты в Сирии, были взяты под контроль подразделениями радиоэлектронной борьбы, остальные – уничтожены подразделениями ПВО.В ночь с 5 на 6 января сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые приближались к российским военным объектам в Сирии. Об этом в Facebook информирует минобороны РФ.

По данным ведомства, 10 БПЛА летели к российской авиабазе "Хмеймим", еще три к пункту материально-технического обеспечения в городе Тартус.

"Шесть малоразмерных воздушных целей российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей", говорится в сообщении.

Оставшиеся семь беспилотников были уничтожены подразделениями ПВО с помощью зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С", сообщили в минобороны РФ.

Министерство обороны Франции усилит защиту от кибератак

Отмечается, что российские военные определили точное место запуска перехваченных БПЛА.

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты", заявили в российском военном ведомстве.

3 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.

Министерство обороны РФ признало, что атака диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.

4 января российский военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, получившего повреждения во время обстрела.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".

В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.

11 декабря 2017 года Путин снова приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Он заявил, что российские войска и сирийская армия "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов".

По данным министерства обороны РФ, в Сирии остались три батальона военной