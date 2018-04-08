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Фокус Фокус · · Обновлено в 11:26
В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили статую Богородицы

В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили статую Богородицы (6 новостей)

«Монумент открыли на Благовещение»

В Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин.

Об этом сообщает 0564.ua.

Монумент называется Увековечение памяти Явления Святого Покрова Пресвятой Божьей Матери. 

Восьмиметровую скульптуру вылили из бронзы. Автор памятника - Владимир Токарь. 

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В сентябре 2016 года в Кривом Роге на месте другого "декоммунизированного"памятника Ленину установили статую святого Николая.

Обновлено в 10:58 Об этом сообщает 0564.ua.

Обновлено в 11:26 Монумент открыли на Благовещение.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.04.18, 08:59 Восьмиметровую статую Покровы Божьей Матери сделали из бронзы. В городе ранее на место другой статуи вождя пролетариатов установили статую Святого Николая.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.04.18, 09:14 В субботу, 7 апреля, в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покрова Божией Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.04.18, 09:32 В Кривом Роге накануне Пасхи открыли памятник Покрову Пресвятой Богородицы на постаменте, где раньше стоял Ленин.
Факты Факты  ·  08.04.18, 09:41 Восьмиметровую скульптуру вылили из бронзы
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  08.04.18, 11:26 Монумент открыли на Благовещение.
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