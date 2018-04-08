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В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили статую Богородицы (6 новостей) «Монумент открыли на Благовещение»

В Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин.

Об этом сообщает 0564.ua.

Монумент называется Увековечение памяти Явления Святого Покрова Пресвятой Божьей Матери.

Восьмиметровую скульптуру вылили из бронзы. Автор памятника - Владимир Токарь.

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В сентябре 2016 года в Кривом Роге на месте другого "декоммунизированного"памятника Ленину установили статую святого Николая.

Обновлено в 10:58 Об этом сообщает 0564.ua.

Обновлено в 11:26 Монумент открыли на Благовещение.