В Кривом Роге в новогоднюю ночь родилось 13 малышей

Красивое видео сняли со своего вертолета нидерландские полицейские в ночь на 1 января.
Ролик опубликовало на своем канале в You Tube агентство RTL.
На видео оператор переводит камеру на GPS устройство, а затем показывает, что происходит за окном. Внизу видны огни города и множество фейерверков, которые постоянно взрываются.
Уникальные кадры передают часть праздничного настроения столицы Нидерландов.
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