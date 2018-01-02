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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:10
· Видео · Полиция · Вертолет
В Кривом Роге в новогоднюю ночь родилось 13 малышей

В Кривом Роге в новогоднюю ночь родилось 13 малышей (8 новостей и 2 видео)

«Об этом сообщает официальный сайт города»

Красивое видео сняли со своего вертолета нидерландские полицейские в ночь на 1 января.

Ролик опубликовало на своем канале в You Tube агентство RTL.

На видео оператор переводит камеру на GPS устройство, а затем показывает, что происходит за окном. Внизу видны огни города и множество фейерверков, которые постоянно взрываются.

Уникальные кадры передают часть праздничного настроения столицы Нидерландов.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Кривом Роге в новогоднюю ночь родилось 13 малышей»
Фото В Кривом Роге в новогоднюю ночь родилось 13 малышей
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