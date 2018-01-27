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Происшествия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 20:51
· Аннексированный Крым · Сотрудники · Силовики
В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения

В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения (10 новостей)

«К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа»

Во временно оккупированном Судаке российские силовики сорвали собрание правозащитного движения Крымская солидарность. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так называемые сотрудники ОМОНа заявили, что получили сообщение о том, что "по данному адресу проходит собрание с оружием".

Отмечается, что к зданию прибыли 15 силовиков и два автозака. Вскоре собрание Крымской солидарности продолжилось, однако представители оккупационной администрации не покинули помещение.

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Обновлено в 20:25 Все участники заседания “Крымской солидарности” в Судаке на оккупированном полуострове покинули помещение столовой, где их допрашивали работники ОМОНа “Все, остальные участники встречи покидают помещение. Владелец столовой закрывает здание. Люди разъезжаются по домам. Адвокат Эмиль Курбединов, комментируя сегодняшние события, не исключает,…

Обновлено в 20:51 ОМОН на встрече “Крымской солидарности”: на участников могут завести дела.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения»
Фото В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения
Фото В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения
Фото В Крыму ОМОН сорвал встречу "Крымской солидарности"
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  27.01.18, 14:58 Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты в Крыму пытаются сорвать заседание общественного движения "Крымская солидарность" в городе Судаке.
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 16:12 Сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы "Крымская солидарность" в Судаке в оккупированном Крыму.
Факты Факты  ·  27.01.18, 16:13 К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.01.18, 17:50 На встречу объединения "Крымская солидарность" в аннексированном Судаке пришли российские силовики. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. По словам очевидцев, полиция, сотрудники российского…
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 19:09 В оккупированном Судаке на крымском полуострове прямо во время заседания общественной инициативы “Крымская солидарность” в здание ворвались сотрудники российского ОМОНа Как заявили сами силовики,…
5 канал 5 канал  ·  27.01.18, 19:45 ОМОН увірвався на засідання "Кримської солідарності" в окупованому Судаку. Про це у Facebook повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров. Каже, вони вдерлися,…
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 20:25 Все участники заседания “Крымской солидарности” в Судаке на оккупированном полуострове покинули помещение столовой, где их допрашивали работники ОМОНа “Все, остальные участники встречи…
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 20:51 ОМОН на встрече “Крымской солидарности”: на участников могут завести дела.
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