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В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения (10 новостей) «К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа»

Во временно оккупированном Судаке российские силовики сорвали собрание правозащитного движения Крымская солидарность. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так называемые сотрудники ОМОНа заявили, что получили сообщение о том, что "по данному адресу проходит собрание с оружием".

Отмечается, что к зданию прибыли 15 силовиков и два автозака. Вскоре собрание Крымской солидарности продолжилось, однако представители оккупационной администрации не покинули помещение.

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