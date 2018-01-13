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В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта

В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта (3 новости)

«В Лондоне в субботу временно остановили движение транспорта ради выполнения трюков голливудским актером Томом Крузом для фильма Миссия невыполнима»

В субботу, 13 января, в Лондоне временно остановили движение транспорта на мосту Блэкфрайарс из-за съемок кино. Об этом сообщает Associated Press.

В Лондоне проходят съемки очередных эпизодов нашумевшего боевика "Миссия невыполнима". Это кинокартина станет уже шестой по счету.

Для того, чтобы звезда фильма и исполнитель главной роли Тому Круз смог выполнить опасный трюк, пришлось остановить движение на мосту Блэкфрайарс над Темзой.

На несколько часов было остановлено движение на самом мосту, убрали все речные суда, а также попросили всех людей покинуть на время район съемок.

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Известно, что поезда продолжали курсировать в обычном режиме через железнодорожную станцию Блекфайерс.

Трюк, который выполнял Том Круз, заключался в том, что актер должен был перебраться с берега на берег по покрытию моста, а потом броситься через крышу железнодорожного моста. Саму сцену снимали с вертолета. Для идеального исполнения трюка, актеру понадобилось несколько дублей.

55-летний знаменитый актер Том Круз известен тем, что все трюки в фильмах выполняет сам, без помощи дублеров и каскадеров.

А недавно Том Круз рассказал о своих необычных ягодицах.

Актер опроверг слухи о том, что он использует накладные ягодицы.

Актер Том Круз прокомментировал фанатскую теорию о том, что он снимался в накладных ягодицах в фильме "Операция "Валькирия"". Об этом сообщает портал Screen Rant. О том, что ягодицы актера выглядят неестественно в одном из кадров картины, фанаты заговорили еще в конце августа.

Сам Круз опроверг эту информацию: "Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю". Актер также отметил, что во всех сценах с оголенными ягодицами он играет сам и не использует помощь дублеров и компьютерную графику.

Он сказал: "Это всегда я сам. Я показываю себя в фильмах. Чтобы вы знали".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  13.01.18, 17:59 В Лондоне в субботу временно остановили движение транспорта ради выполнения трюков голливудским актером Томом Крузом для фильма "Миссия невыполнима".
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 21:35 В Лондоне в субботу временно остановили движение транспорта ради выполнения трюков голливудским актером Томом Крузом для фильма "Миссия невыполнима".
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