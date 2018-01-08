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ТСН ТСН · · Обновлено в 08:36
В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии Золотой глобус

В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии Золотой глобус (9 новостей)

«Эта премия предсказывает победителей Оскара»

Режиссером года признан мексиманец дель Торо, а лучшим сериалом назвали "Рассказ служанки"

Обновлено в 08:23 Лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. За премию в этой номинации также боролись "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Обновлено в 08:36 Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

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Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 06:39 Фильм Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм, сообщается в официальном твиттере премии. За премию в номинации также…
Новое Время Новое Время  ·  08.01.18, 06:45 В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения кинопремии Золотой глобус &ndash; 2018.
Униан Униан  ·  08.01.18, 06:57 Приз в номинации «Лучший фильм-комедия» или мюзикл получила работа Греты Гервиг «Леди Берд».
УНН УНН  ·  08.01.18, 06:58 В главной категории премии были также представлены “Форма воды” мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, “Дюнкерк” Кристофера Нолана, “Секретное досье” Стивена…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 08:16 Эта премия предсказывает победителей "Оскара"
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 08:19 Риз Уизерспун снова осталась без награды, хотя сериал "Большая маленькая роль" стал триумфатором премии.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.18, 08:23 В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Церемония состоялась в воскресенье, 7 января в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе, сообщает УНИАН. Лучшим драматическим…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.18, 08:36 Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.
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