В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии Золотой глобус

Режиссером года признан мексиманец дель Торо, а лучшим сериалом назвали "Рассказ служанки"

Обновлено в 08:23 Лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. За премию в этой номинации также боролись "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Обновлено в 08:36 Лучшим фильмом-драмой, который получил "Золотой глобус", стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.