В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве

На Луганщине погиб украинский военный, подорвавшись на взрывном устройстве в районе населенного пункта Новотошковское.
Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", – сказал представитель Минобороны.
Обновлено в 15:07 По его словам, в целом на протяжении суток боевики осуществили 5 обстрелов позиций украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения. Все обстрелы, сказал Мотузяник, были прицельными, в одном случае военнослужащие ВСУ вынуждены были открывать ответный огонь.
Обновлено в 16:28 У понеділок, 1 січня, і зоні АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає телеканал Еспресо.