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Происшествия
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 16:28
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В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве

В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве (13 новостей и 1 видео)

«Боец АТО погиб в результате детонации взрывного устройства»

На Луганщине погиб украинский военный, подорвавшись на взрывном устройстве в районе населенного пункта Новотошковское.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", – сказал представитель Минобороны.

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Обновлено в 15:07 По его словам, в целом на протяжении суток боевики осуществили 5 обстрелов позиций украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения. Все обстрелы, сказал Мотузяник, были прицельными, в одном случае военнослужащие ВСУ вынуждены были открывать ответный огонь. 

Обновлено в 16:28 У понеділок, 1 січня, і зоні АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає телеканал Еспресо.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве»
Фото В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве
Фото На Донбассе подорвался украинский военный
Фото В Луганской области на мине подорвался и погиб военный: карта АТО
Фото На Донбассе боец ВСУ подорвался на взрывном устройстве – Минобороны
Фото В зоне АТО подорвался украинский военный
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 13:12 Украинский военнослужащий подорвался на взрывном устройстве в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник…
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 13:14 Боец АТО погиб в результате детонации взрывного устройства.
MIGnews MIGnews  ·  02.01.18, 13:20 В результате получения множественных осколочных ранений он погиб.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.18, 13:29 Украинский военнослужащий подорвался на взрывном устройстве в районе Новотошковского Луганской области.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.01.18, 13:51 В районе населенного пункта Новотошковское военнослужащий Вооруженных Сил Украины подорвался на взрывном устройстве и погиб. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. "Украинский…
Сегодня Сегодня  ·  02.01.18, 13:52 Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на фронте, отметил Мотузяник. Боевики продолжают грубо нарушать перемирие на Донбассе, однако даже не это стало причиной гибели украинского военного.…
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ИС ИС  ·  02.01.18, 14:20 В первый день нового года боевики не прекратили нарушать Минские договоренности и новогоднее перемирие. За прошедшие сутки позиции ВСУ вновь подверглись обстрелам, в том числе из оружия запрещенного калибра.…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.01.18, 14:23 Один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва в районе Новотошковского
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.01.18, 14:31 В понедельник, 1 января, и зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий
Фокус Фокус  ·  02.01.18, 15:07 На Донбассе за минувшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.01.18, 16:28 У понеділок, 1 січня, і зоні АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає телеканал Еспресо.
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