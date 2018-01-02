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В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве (13 новостей и 1 видео) «Боец АТО погиб в результате детонации взрывного устройства»

На Луганщине погиб украинский военный, подорвавшись на взрывном устройстве в районе населенного пункта Новотошковское.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", – сказал представитель Минобороны.

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Обновлено в 15:07 По его словам, в целом на протяжении суток боевики осуществили 5 обстрелов позиций украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения. Все обстрелы, сказал Мотузяник, были прицельными, в одном случае военнослужащие ВСУ вынуждены были открывать ответный огонь.

Обновлено в 16:28 У понеділок, 1 січня, і зоні АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає телеканал Еспресо.