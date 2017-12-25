В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды (7 новостей) «На Лугансчине электроснабжение, которое было нарушено в результате непогоды, восстановили»

Остался частично обесточен один населенный пункт. В Луганской области практически восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского энергетического объединения.

"По оперативной информации по состоянию на 16:00 25 декабря на подконтрольной территории Украины Луганской области восстановлено электроснабжение почти всем потребителям, которые были обесточены из-за непогоды 24-25 декабря", – сказано в сообщении.

Обновлено в 22:39 Без света остается поселок Ракитивка на территории обслужиания Креминского РЭМ.

ВСУ вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои - волонтер

Обновлено в 23:02