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В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды (7 новостей)

«На Лугансчине электроснабжение, которое было нарушено в результате непогоды, восстановили»

Остался частично обесточен один населенный пункт. В Луганской области практически восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского энергетического объединения.

"По оперативной информации по состоянию на 16:00 25 декабря на подконтрольной территории Украины Луганской области восстановлено электроснабжение почти всем потребителям, которые были обесточены из-за непогоды 24-25 декабря", – сказано в сообщении.

Обновлено в 22:39 Без света остается поселок Ракитивка на территории обслужиания Креминского РЭМ.

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Обновлено в 23:02

ФОТО К НОВОСТИ: «В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды»
Фото В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды
Фото В Луганской области восстановили энергоснабжение после аварии
Фото На Луганщине восстановили электроснабжение по всем населенным пунктам
Фото В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды
Фото В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды
Фото В Луганской области почти полностью восстановили электроснабжение
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Новое Время Новое Время  ·  25.12.17, 19:37 В понедельник, 25 декабря, в Луганской области практически восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате непогоды
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  25.12.17, 20:46 В Луганской области практически восстановили энергоснабжение, которое нарушено в результате непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения."По оперативной информации по…
Телеграф Телеграф  ·  25.12.17, 21:09 На Лугансчине электроснабжение, которое было нарушено в результате непогоды, восстановили.
Униан Униан  ·  25.12.17, 21:56 Остался частично обесточен один населенный пункт - село Ракитовка на территории обслуживания Кременского РЭС (13 абонентов).
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.12.17, 22:39 В Луганской области почти всем абонентам восстановили электроснабжение, сообщают в Луганском энергетическом объединении.Без света остается поселок Ракитивка на территории обслужиания Креминского РЭМ.В…
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