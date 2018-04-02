В Малайзии будут судить за &quot;фейки&quot;

В Малайзии будут судить за "фейки" (5 новостей) «Малазийское правительство одобрило уголовную ответственность для распространителей фальшивых новостей»

Несмотря на многочисленные протесты, правительство Малайзии приняло закон, согласно которому за фейковые новости могут приговорить к 6 годам лишения свободы и оштрафовать на 170 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Straits Times.

"Этот закон не призван ограничить свободу слова. Он должен сократить распространение фальшивых новостей", - прокомментировала Азалина Отман Саид, де-факто министр иностранных дел.

Закон будет работать также и за рубежом, если фельсовая новость будет касаться Малайзии или будет распространена ее гражданином.

В Словакии из-за убийства журналиста прошли массовые протесты

Как сообщал УНН, фейковые новости являются одним самых опасных инструментов гибридной войны. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.