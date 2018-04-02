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В Малайзии будут судить за &quot;фейки&quot;

В Малайзии будут судить за "фейки" (5 новостей)

«Малазийское правительство одобрило уголовную ответственность для распространителей фальшивых новостей»

Несмотря на многочисленные протесты, правительство Малайзии приняло закон, согласно которому за фейковые новости могут приговорить к 6 годам лишения свободы и оштрафовать на 170 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Straits Times.

"Этот закон не призван ограничить свободу слова. Он должен сократить распространение фальшивых новостей", - прокомментировала Азалина Отман Саид, де-факто министр иностранных дел.

Закон будет работать также и за рубежом, если фельсовая новость будет касаться Малайзии или будет распространена ее гражданином.

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Как сообщал УНН, фейковые новости являются одним самых опасных инструментов гибридной войны. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 14:51 Парламент Малайзии принял закон, запрещающий публикацию "фейковых новостей", передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 15:18 Закон, принятие которого вызвало парламентские дебаты, позволит осуждать распространителей фейков на срок до 6 лет.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 16:24 Малазийское правительство одобрило уголовную ответственность для распространителей "фальшивых новостей"
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 17:43 Малазийское правительство одобрило уголовную ответственность для распространителей «фальшивых новостей». Тем, кто нарушит закон, грозят штрафы до $123 тысяч и до шести лет тюрьмы, пишет агентство…
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В Малайзии будут судить за &amp;quot;фейки&amp;quot;

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