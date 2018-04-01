В Мариуполе произошла стычка между болельщиками &quot;Динамо&quot; и полицией - успокаивал губернатор ДонОГА

В Мариуполе произошла стычка между болельщиками "Динамо" и полицией - успокаивал губернатор ДонОГА (12 новостей) «Задержанных хулиганов отвели на жд вокзал»

В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе на стадионе им. Бойко во время футбольного матча между Мариуполем и Динамо произошли стычки между болельщиками и правоохранителями.

Обновлено в 00:59 1 апреля в Мариуполе Донецкой области прошел футюбольный матч между клубом"Мариуполь" и киевской командой "Динамо". В полиции сообщили, что в середине второго тайма произошел конфликт между полицией и болельщиками. "Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других…

Обновлено в 01:24 В правоохранительном ведомстве рапортуют о порче служебного автотранспорта. (фото)