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В Мариуполе произошла стычка между болельщиками &quot;Динамо&quot; и полицией - успокаивал губернатор ДонОГА

В Мариуполе произошла стычка между болельщиками "Динамо" и полицией - успокаивал губернатор ДонОГА (12 новостей)

«Задержанных хулиганов отвели на жд вокзал»

В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе на стадионе им. Бойко во время футбольного матча между Мариуполем и Динамо произошли стычки между болельщиками и правоохранителями.

Обновлено в 00:59 1 апреля в Мариуполе Донецкой области прошел футюбольный матч между клубом"Мариуполь" и киевской командой "Динамо". В полиции сообщили, что в середине второго тайма произошел конфликт между полицией и болельщиками. "Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других…

Обновлено в 01:24 В правоохранительном ведомстве рапортуют о порче служебного автотранспорта. (фото)

ФОТО К НОВОСТИ: «В Мариуполе произошла стычка между болельщиками "Динамо" и полицией - успокаивал губернатор ДонОГА»
Фото В Мариуполе произошли стычки между футбольными фанатами и правоохранителями
Фото В Мариуполе произошла стычка между болельщиками "Динамо" и полицией - успокаивал губернатор ДонОГА
Фото Нацполиция: в драке с футбольными фанатами в Мариуполе ранены 9 полицейских
Фото В стычках с футбольными болельщиками в Мариуполе пострадали 9 полицейских
Фото Стычки в Мариуполе: в полиции рассказали подробности
Фото На футбольном матче в Мариуполе пострадали девять полицейских
Фото Во время стычек в Мариуполе пострадали полицейские
Фото Во время матча в Мариуполе произошли стычки фанатов с полицией
Фото В Нацполиции сообщили о ранении полицейских вследствие драки с ультрас в Мариуполе: фото (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  01.04.18, 21:17 Задержанных хулиганов отвели на жд вокзал.
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 21:30 После того, как полиция попыталась вывезти задержанных, в автомобиль начали бросать камни и разбили несколько окон.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 22:18 В Мариуполе в результате инцидента, произошедшего на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 23:09 В Мариуполе в результате стычек, которые произошли на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет. Как сообщили вечером 1 апреля в…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 23:21 В Мариуполе в результате инцидента, произошедшего на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет. Конфликт произошел за пределами стадиона…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.04.18, 23:36 Во время футбольного матча "Мариуполь"-"Динамо" на стадионе имени Бойко в Мариуполе пострадали девять полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.  Правоохранители вывели с трибун…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.04.18, 23:56 В результате стычек в Мариуполе, которые произошли во время игры Мариуполь − Динамо, телесные повреждения получили девять правоохранителей, задержанных нет. Об этом вечером 1 апреля сообщила пресс-служба…
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 23:56 В Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом "Динамо" возникла драка между болельщиками и правоохранителями. Об этом сообщил корреспондент "112 Украина". Читайте больше: https://112.ua/obshchestvo/v-mariupole-bolelshhiki-dinamo-podralis-s-policiey-vo-vremya-matcha-439903.html…
Гордон Гордон  ·  02.04.18, 00:59 1 апреля в Мариуполе Донецкой области прошел футюбольный матч между клубом"Мариуполь" и киевской командой "Динамо". В полиции сообщили, что в середине второго тайма произошел конфликт между…
Главред Главред  ·  02.04.18, 01:24 В правоохранительном ведомстве рапортуют о порче служебного автотранспорта. (фото)
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