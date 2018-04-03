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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 19:00
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В марте в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

В марте в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ (6 новостей)

«С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксирован заход 19 грузовых судов-нарушителей»

В период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) во вторник, 3 апреля. "С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заходы 19 грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 57 заходов в порты Севастополя, Феодосии и Керчи", – говорится сообщении. Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 26 судов: 19 – России, три – Молдовы, два – Республики Палау, и по одному под флагами Союза Коморских Островов и Республики Того.

Обновлено в 17:36 В период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) во вторник, 3 апреля. «С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заходы 19 грузовых судов-нарушителей.…

Обновлено в 19:00 Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 26 судов, в частности 19 из них принадлежат РФ.

ФОТО К НОВОСТИ: «В марте в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ»
Фото Запрет на посещение портов аннексированного Крыма в марте нарушили 19 судов
Фото В порты Крыма в марте незаконно зашли 19 кораблей
Фото За месяц в порты Крыма зашло 19 судов
Фото В портах оккупированного Крыма в марте зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 16:21 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) информирует, что в период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 16:46 МинВОТ зафиксировал 57 заходов в крымские порты, осуществленные 19 судами под флагом РФ, на рейдах обнаружили еще 26 судов.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 16:46 С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксирован заход 19 грузовых судов-нарушителей
Капитал Капитал  ·  03.04.18, 17:36 В период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма. Об этом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 19:00 С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксирован заход 19 грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации (РФ), передает пресс-служба Министерства по вопросам…
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В марте в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

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