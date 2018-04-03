В марте в портах оккупированного Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

В период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) во вторник, 3 апреля. "С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заходы 19 грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 57 заходов в порты Севастополя, Феодосии и Керчи", – говорится сообщении. Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 26 судов: 19 – России, три – Молдовы, два – Республики Палау, и по одному под флагами Союза Коморских Островов и Республики Того.

Обновлено в 17:36 В период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) во вторник, 3 апреля. «С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заходы 19 грузовых судов-нарушителей.…

Обновлено в 19:00 Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 26 судов, в частности 19 из них принадлежат РФ.