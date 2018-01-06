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В Мексике в такси нашли пять человеческих голов

В Мексике в такси нашли пять человеческих голов (5 новостей)

«На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей»

На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей. В мексиканском штате Веракрус полиция обнаружила оставленное на обочине такси. На капоте лежали пять отрезанных голов. В салоне машины и в багажнике полицейские нашли пять обезглавленных тел в черных полиэтиленовых мешках.

Кем именно были убитые, не сообщается. На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей.

В штате Веракрус распространена деятельность криминальных группировок. За год в регионе происходит более двух тысяч убийств, которые в основном связаны с организованной преступностью.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Мексике в такси нашли пять человеческих голов»
Фото В Мексике обнаружили такси с пятью отрезанными головами на багажнике
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Униан Униан  ·  06.01.18, 15:36 В салоне авто и в багажнике полицейские нашли пять обезглавленных тел.
MIGnews MIGnews  ·  06.01.18, 16:16 На капоте автомобиля был нанесен знак одного из местных наркокартелей.
Politeka Politeka  ·  06.01.18, 16:35 В Мексике полиция обнаружила такси с расчлененными телами внутри Сообщается, что машина стояла на обочине дороге. На багажнике авто лежали пять отрезанных голов. Сами тела убитых были в багажнике в черных…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.18, 18:16 На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей.
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