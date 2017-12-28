  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве
Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA ·
В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве

В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве (4 новости)

«Украине нужно срочно менять закон об экспортно-кредитном агентстве, заявила замминистра экономразвития Наталья Микольская»

Украине нужно как можно скорее внести изменения в закон об экспортно-кредитном агентстве, необходимом для развития украинского экспорта.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Для того чтобы говорить о помощи или участии международных финансовых учреждений, нам нужно в первую очередь предусмотреть прозрачные правила функционирования данного агентства и прозрачные корпоративные правила. Это должны быть прозрачные процедуры принятия решений, формирования рисков, в соответствии с международными правилами", - сказала она.

Однако, по словам Микольской, в процессе подготовки документов о создании экспортно-кредитного агентства был выявлен ряд пробелов в профильном законе, которые требуют дополнительного урегулирования или внесения изменений.

Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных…
Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных…

"Поэтому мы разработали проект изменений в Закон об ЭКА и в ближайшее время встретимся с представителями коллектива авторов закона, чтобы обсудить эти вопросы и договориться о совместных шагах. Нам очень важно, чтобы эти изменения были приняты как можно скорее, чтобы запустить эффективную работу ЭКА", - сказала торговый представитель Украины.

Микольская также сообщила, что оптимальным начальным форматом будет предоставление страховых услуг уже в 2018 году.

"Предварительно мы говорили о трех годах работы агентства в формате страхования, перестрахования и страхового обеспечения, но здесь мы говорим о том, что могут быть дополнительные услуги. То есть вместо резкого перехода будет постепенное появление дополнительных услуг в портфель экспортно-страхового агентства", - заявила она.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  28.12.17, 09:43 Украине нужно как можно скорее внести изменения в закон об экспортно-кредитном агентстве, необходимом для развития украинского экспорта.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.12.17, 10:16 Украине нужно как можно скорее внести изменения в закон об экспортно-кредитном агентстве, необходимом для развития украинского экспорта.
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 10:30 Украине нужно срочно менять закон об экспортно-кредитном агентстве, заявила замминистра экономразвития Наталья Микольская.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Как вырастут тарифы на электричество в следующем году. Планы Нацкомиссии по энергетике

Как вырастут тарифы на электричество в следующем году. Планы Нацкомиссии…
Количество бедных в Украине в 2017г сократилось до 39% – Рева

Количество бедных в Украине в 2017г сократилось до 39% –…
НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии

НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии
В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году

В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018…
В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве

В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве
Brent торгуется на уровне 66,60 долл. за баррель

Brent торгуется на уровне 66,60 долл. за баррель
Tesla планирует выпустить электропикап

Tesla планирует выпустить электропикап
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свитолина прилетела в Брисбен

Свитолина прилетела в Брисбен
Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн

Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн
Лавров: Россия ответит на новые санкции США

Лавров: Россия ответит на новые санкции США
Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий военным

Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий…
Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона

Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона
В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине

В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине
Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их от дела

Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их…
&amp;quot;Переспрашивали : Это для нас? Это правда?&amp;quot; Геращенко рассказала о встрече освобожденных украинцев на Донбассе

"Переспрашивали : Это для нас? Это правда?" Геращенко рассказала о…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.