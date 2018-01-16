В международных кассах Укрзализныци разрешили платить карточкой (5 новостей) «"Укрзализныця" наконец устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами»

С 16 января в международных кассах «Укрзализныци» можно рассчитываться с помощью платежных карточек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на своей странице в Twitter. «Платежными карточками отныне можно рассчитаться за ...

Обновлено в 12:21 “Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные”, - отметил он.

Обновлено в 13:29 "Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами", — пояснил Кравцов.