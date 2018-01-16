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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 13:29
· Укрзалізниця
В международных кассах Укрзализныци разрешили платить карточкой

В международных кассах Укрзализныци разрешили платить карточкой (5 новостей)

«"Укрзализныця" наконец устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами»

С 16 января в международных кассах «Укрзализныци» можно рассчитываться с помощью платежных карточек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на своей странице в Twitter. «Платежными карточками отныне можно рассчитаться за ...

Обновлено в 12:21 “Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные”, - отметил он.

Обновлено в 13:29 "Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами", — пояснил Кравцов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 09:56 С 16 января рассчитываться за билеты в международных кассах ПАО "Укрзализныця" можно с помощью платежных карточек.
Униан Униан  ·  16.01.18, 10:20 "Укрзализныця" наконец устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.
УНН УНН  ·  16.01.18, 12:21 С сегодняшнего дня, в международных кассах “Укрзализныци” можно покупать билеты, расплачиваясь платежными карточками. Об этом сообщил в Twitter в. о. председателя…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 13:29 С 16 января в международных кассах "Укрзализныци" можно будет рассчитываться не только наличными, но и картой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений…
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