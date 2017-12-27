Сегодня в 11:21

В МИД на работу приняли кота Амбассадора (10 новостей) «Опубликовано фото новоиспеченного дипломата»

В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - отметил дипломат.

Обновлено в 12:15 Кот по кличке Амбассадор теперь "работает" в Министерстве иностранных дел Украины

Украина готовит новые дела против России в Гаагском суде – МИД

Обновлено в 12:20 Опубликовано фото новоиспеченного "дипломата"