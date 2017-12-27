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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 12:20
· МИД · Работа · Директор · Twitter · Министерство иностранных дел Украины · Фото
В МИД на работу приняли кота Амбассадора

В МИД на работу приняли кота Амбассадора (10 новостей)

«Опубликовано фото новоиспеченного дипломата»

В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - отметил дипломат. 

Обновлено в 12:15 Кот по кличке Амбассадор теперь "работает" в Министерстве иностранных дел Украины

Украина готовит новые дела против России в Гаагском суде – МИД
Украина готовит новые дела против России в Гаагском суде – МИД

Обновлено в 12:20 Опубликовано фото новоиспеченного "дипломата"

ФОТО К НОВОСТИ: «В МИД на работу приняли кота Амбассадора»
Фото МИД взял на работу кота: фото
Фото "Будет защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки". В МИД Украины приняли на работу кота
Фото В МИД приняли на работу кота Амбассадора
Фото На страже Украины: в МИД на работу приняли кота Амбассадора
Фото "Будет защищать от русокрыс": МИД Украины взял на работу кота
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  27.12.17, 09:39 Амбассадор будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене
Европейская правда Европейская правда  ·  27.12.17, 09:56 Он будет представлять украинскую-кошачьи интересы на международной арене.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 10:42 В Министерстве иностранных дел отныне будет жить кот по имени Амбассадор
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 11:25 Кот Амбассадор будет представлять "украинокошачьи" интересы на международной арене, отметил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.В Министерство иностранных дел Украины…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.17, 11:39 В Министерстве иностранных дел завели кота по имени Амбассадор. Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев. "Только назначен новый посол и он уже на посту. Знакомьтесь…
Униан Униан  ·  27.12.17, 12:07 "Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки", - отметили в ведомстве.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.12.17, 12:15 Кот по кличке Амбассадор теперь "работает" в Министерстве иностранных дел Украины
Обозреватель Обозреватель  ·  27.12.17, 12:20 Опубликовано фото новоиспеченного "дипломата"
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