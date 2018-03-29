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В МИД России обвинили Украину в создании "искусственных барьеров" между народами

В МИД России обвинили Украину в создании "искусственных барьеров" между народами (4 новости)

«Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «власти уже не знают, что ещё предпринять, лишь бы помешать россиянам и украинцам…»

Киев "возводит искусственные барьеры" между народами Украины и России, отметила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Ужесточением миграционных правил для иностранцев, в том числе для граждан России, Киев препятствует общению россиян с украинцами. Об этом спикер министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, расшифровку которого опубликовал сайт МИД РФ.

Речь идет о проверке оснований для въезда на территорию Украины с использованием предварительного уведомления.

"Расцениваем эту инициативу Киева как еще один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами и народами. Киевские власти уже не знают, что бы еще им предпринять, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи, дружеские и деловые контакты", сказала Захарова.

Она выразила надежду, что "эти попытки не допустить нормального общения народов наших стран не будут иметь никакого успеха".

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26 декабря 2017 года министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы.

С 1 января 2018 года на украинской границе заработала фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.

21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Документ предусматривает, в частности, введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ и лиц без гражданства, происхождением из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну.

ФОТО К НОВОСТИ: «В МИД России обвинили Украину в создании "искусственных барьеров" между народами»
Фото Граница на замке: как и почему планируют проверять иностранцев при въезде в Украину
Фото В МИД России обвинили Украину в создании "искусственных барьеров" между народами
Фото Захарова заявила, что ужесточением миграционных правил для россиян Украина препятствует "нормальному общению народов"
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