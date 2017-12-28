  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году
Экономика и финансы
Finance Finance · · Обновлено в 13:12
· Зарплата · Бюджет · Учитель
В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году

В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году (12 новостей)

«С 1 января 2018 года украинским учителям увеличат зарплаты на 25%»

Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба правительства. ”В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн”, – отметила Гриневич. Ранее сообщалось, что в целом в ходе реформы образования зарплаты учителей должны вырасти до 10 тыс. гривен. Министр подчеркнула, что 2018 год – это год старта реформы ”Новая украинская школа”. ”И это именно тот случай, когда реформа поддержана реальными деньгами”, – уточнила глава Минобразования. По ее словам, на старт реформы в бюджете 2018 года заложен почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мебелью, а также 163 млн 818 тыс. – на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн – повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. – учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

Обновлено в 12:52 "В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование. В частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 миллиардов гривен", - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, пишет "Сегодня".

Зарплата Гвардиолы в Сити может вырасти до 20 миллионов фунтов в год
Зарплата Гвардиолы в Сити может вырасти до 20 миллионов фунтов в год

Обновлено в 13:12 На старт реформы в бюджете 2018 года заложено значительные средства

ФОТО К НОВОСТИ: «В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году»
Фото В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году
Фото Гриневич сказала, на сколько вырастут зарплаты учителей в следующем году
Фото В 2018 году учителя Днепропетровщины будут получать повышенную на 25% зарплату
Фото Министр рассказала, как изменится размер зарплат учителей
Фото Министр сообщила, как изменится зарплата учителей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.17, 10:27 С 1 января 2018 года украинским учителям увеличат зарплаты на 25%
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 11:32 Министр образования Лилия Гриневич сообщила о росте сводного бюджета образования в 2018 году на 221, 9 млрд грн, зарплата учителей увеличится на 25%.
Фокус Фокус  ·  28.12.17, 11:42 Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и…
Хвиля Хвиля  ·  28.12.17, 11:47 Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  28.12.17, 12:04 В 2018 году учителям повысят зарплаты сразу на 25%. Об этом на пресс-конференции 27 декабря заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметила Гриневич, сводный…
5632.com.ua 5632.com.ua  ·  28.12.17, 12:19 В 2018 году зарплата учителей в Украине вырастет на 25%. При этом сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд гривен. Об этом ИА &laquo;МОСТ-ДНЕПР&raquo; сообщили в пресс-службе…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.17, 12:24 В 2018 году зарплаты учителей увеличатся на 25%. В целом бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 миллиардов гривен. Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба…
ForUm ForUm  ·  28.12.17, 12:26 Сведенный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 миллиарда гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.17, 12:51 Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн. Так, в следующем году ожидается увеличение зарплат учителей на 25%. "В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.17, 12:52 Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн. Так, в следующем году ожидается увеличение зарплат учителей на 25%. "В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование.…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.12.17, 13:12 На старт реформы в бюджете 2018 года заложено значительные средства
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Как вырастут тарифы на электричество в следующем году. Планы Нацкомиссии по энергетике

Как вырастут тарифы на электричество в следующем году. Планы Нацкомиссии…
Количество бедных в Украине в 2017г сократилось до 39% – Рева

Количество бедных в Украине в 2017г сократилось до 39% –…
НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии

НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии
В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018 году

В Минобразовании сообщили, на сколько увеличится зарплата учителям в 2018…
В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве

В МЭРТ заявили о необходимости изменить закон об экспортно-кредитном агентстве
Brent торгуется на уровне 66,60 долл. за баррель

Brent торгуется на уровне 66,60 долл. за баррель
Tesla планирует выпустить электропикап

Tesla планирует выпустить электропикап
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свитолина прилетела в Брисбен

Свитолина прилетела в Брисбен
Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн

Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн
Лавров: Россия ответит на новые санкции США

Лавров: Россия ответит на новые санкции США
Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий военным

Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий…
Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона

Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона
В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине

В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине
Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их от дела

Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их…
&amp;quot;Переспрашивали : Это для нас? Это правда?&amp;quot; Геращенко рассказала о встрече освобожденных украинцев на Донбассе

"Переспрашивали : Это для нас? Это правда?" Геращенко рассказала о…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.