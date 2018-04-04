В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением (7 новостей) «Министерство социальной политики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках»

В Министерстве социальной политики предостерегли украинцев от мошенников, которые предлагают приобрести медицинские приборы от имени ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. "В Министерство социальной политики Украины поступила информация о мошенниках, которые, выдавая себя за работников министерства, предлагают приобрести медицинские приборы", – говорится в сообщении. Так, мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками Министерства социальной политики и рассказывают про якобы акционную возможность приобрести товары по сниженной цене. При этом злоумышленники требуют осуществить предварительную оплату части стоимости товара. В Минсоцполитики призвали украинцев не верить мошенникам и не перечислять им деньги.

Обновлено в 17:38 Мошенники выдают себя за сотрудников Министерства и пытаются продать людям преклонного возраста медицинскую технику

Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой…

Обновлено в 18:11 Министерство социальной политики предупреждает украинцев о мошенниках, которые от имени представителей министерства выманивают деньги у пожилых людей, - сообщает пресс-служба ведомства