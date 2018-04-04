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Экономика и финансы
Facenews Facenews · · Обновлено в 18:11
· Украинцы · Политика
В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением

В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением (7 новостей)

«Министерство социальной политики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках»

В Министерстве социальной политики предостерегли украинцев от мошенников, которые предлагают приобрести медицинские приборы от имени ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. "В Министерство социальной политики Украины поступила информация о мошенниках, которые, выдавая себя за работников министерства, предлагают приобрести медицинские приборы", – говорится в сообщении. Так, мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками Министерства социальной политики и рассказывают про якобы акционную возможность приобрести товары по сниженной цене. При этом злоумышленники требуют осуществить предварительную оплату части стоимости товара. В Минсоцполитики призвали украинцев не верить мошенникам и не перечислять им деньги.

Обновлено в 17:38 Мошенники выдают себя за сотрудников Министерства и пытаются продать людям преклонного возраста медицинскую технику

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Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой…

Обновлено в 18:11 Министерство социальной политики предупреждает украинцев о мошенниках, которые от имени представителей министерства выманивают деньги у пожилых людей, - сообщает пресс-служба ведомства

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 14:57 Министерство социальной политики Украины предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников этого министерства.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 15:09 Министерство социальной политики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 16:02 В Министерстве социальной политики предостерегают от мошенников, которые предлагают приобрести медицинские приборы от имени ведомства.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 16:39 В Министерстве социальной политики предостерегают от мошенников, которые предлагают приобрести медицинские приборы от имени ведомства. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики. «В Министерство…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 17:38 Мошенники выдают себя за сотрудников Министерства и пытаются продать людям преклонного возраста медицинскую технику
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 18:11 Министерство социальной политики предупреждает украинцев о мошенниках, которые от имени представителей министерства выманивают деньги у пожилых людей, - сообщает пресс-служба ведомства
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