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В Москве и Чикаго провели флешмоб в поддержку Крыма (7 новостей) «В России и США требовали от президента РФ прекратить агрессию против Украины и поддержку войны в Сирии»

Активисты в Москве и Чикаго провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на участницу мероприятия в Москве Веру Лаврешину.

На улицы Москвы активисты вышли с плакатами "Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии" и "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".

В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: "Russia out of Crimea".

Обновлено в 18:44 На вулиці російської столиці активісти вийшли зокрема з плакатами "Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії" і "Терористи – не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля". У Чикаго учасники акції в характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом "Russia out of Crimea".Активістів…

Обновлено в 20:36 В Чикаго участники акции в украинских рождественских костюмах выступили с призывом "Russia out of Crimea", написал в Twitter активист Дэвид Турпин.