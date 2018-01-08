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Газета День Газета День · · Обновлено в 20:36
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В Москве и Чикаго провели флешмоб в поддержку Крыма

В Москве и Чикаго провели флешмоб в поддержку Крыма (7 новостей)

«В России и США требовали от президента РФ прекратить агрессию против Украины и поддержку войны в Сирии»

Активисты в Москве и Чикаго провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на участницу мероприятия в Москве Веру Лаврешину. 

На улицы Москвы активисты вышли с плакатами "Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии" и "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".

В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: "Russia out of Crimea". 

Обновлено в 18:44 На вулиці російської столиці активісти вийшли зокрема з плакатами "Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії" і "Терористи – не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля". У Чикаго учасники акції в характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом "Russia out of Crimea".Активістів…

Обновлено в 20:36 В Чикаго участники акции в украинских рождественских костюмах выступили с призывом "Russia out of Crimea", написал в Twitter активист Дэвид Турпин.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Москве и Чикаго провели флешмоб в поддержку Крыма»
Фото В Москве и Чикаго провели параллельный флешмоб в поддержку Крыма
Фото В Москве и Чикаго провели флешмоб в поддержку Крыма
Фото Остановите войну. В США и России провели флешмоб в поддержку Украины, фото (фото)
Фото У Москві й Чикаго пройшов спільний флешмоб на підтримку Криму
Фото В Москве и Чикаго активисты провели акцию против оккупации Крыма
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 14:57 Активисты в Москве и Чикаго провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 17:50 В России и США требовали от президента РФ прекратить агрессию против Украины и поддержку войны в Сирии.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 18:20 В Москве и Чикаго 7 января активисты провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма. Об этом…
Главред Главред  ·  08.01.18, 18:22 На улицы российской столицы активисты вышли с плакатами: "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля". (фото)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  08.01.18, 18:44 Активісти в Москві і Чикаго провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії і на підтримку анексованого Росією Кримського півострова. Про це розповіла…
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 20:36 В Москве акция прошла под лозунгом "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля", а в Чикаго – "Russia out of Crimea".Активисты в Москве и Чикаго 7 января провели параллельную…
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