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Гордон Гордон · · Обновлено в 02:31
· Cитуация в России · Стрельба · Площадь
В Москве на Красной площади неизвестный открыл стрельбу

В Москве на Красной площади неизвестный открыл стрельбу (12 новостей)

«Ранены два человека, стрелявший скрылся»

Сегодня вечером в центре Москвы неизвестный стрелял в двух человек – мужчину и женщину – после чего скрылся. Полиция разыскивает преступника.Сегодня вечером в районе Красной площади в Москве, на улице Никольской, мужчина подстрелил двоих человек. Об этом сообщает "Российская газета".

В пресс-службе столичного управления министерства внутренних дел РФ изданию рассказали, что в 22.30 по местному времени (21.30 по киевскому времени) на Никольской улице, 15, строение 1 мужчина, предположительно из огнестрельного оружия, выстрелил в мужчину и женщину, после чего скрылся.

Раненые были доставлены в больницы города.

Сообщается, что полиция разыскивает стрелявшегося и устанавливает причины происшедшего.

Обновлено в 01:56 В субботу, 30 декабря, в Москве (Россия) неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади.

Обновлено в 02:31 Ревность могла привести к конфликту со стрельбой рядом с Красной площадью.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Москве на Красной площади неизвестный открыл стрельбу»
Фото Возле Красной площади в Москве неизвестный подстрелил двух человек
Фото В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади
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Фото В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади
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Фото В Москве возле Красной площади неизвестный открыл стрельбу по людям
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Факты Факты  ·  30.12.17, 22:31 Ранены два человека, стрелявший скрылся
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.17, 23:18 Недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу, два человека пострадали, соообщает РИА Новости. В пресс-службе ГУ МВД по Москве информировали, что около 22.32 (21.32 по Киеву) поступило…
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Голос.UA Голос.UA  ·  30.12.17, 23:19 Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД. "Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу:…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.12.17, 23:51 Неизвестный открыл стрельбу в 300 метрах от Красной площади в Москве. Три человека в тяжелом состоянии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. "В 22.30 поступило сообщение…
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Канал 112 Канал 112  ·  31.12.17, 01:16 Два человека, раненные при стрельбе у бара в центре Москвы, находятся в тяжелом состоянии, рассказали в экстренных службах города. Об этом сообщает РИА "Новости". Речь идет о парне и девушке. "Госпитализированные…
Униан Униан  ·  31.12.17, 01:30 Пострадавшие направлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Апостроф Апостроф  ·  31.12.17, 01:56 В субботу, 30 декабря, в Москве (Россия) неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 02:31 Ревность могла привести к конфликту со стрельбой рядом с Красной площадью.
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