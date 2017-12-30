В Москве на Красной площади неизвестный открыл стрельбу (12 новостей) «Ранены два человека, стрелявший скрылся»

Сегодня вечером в центре Москвы неизвестный стрелял в двух человек – мужчину и женщину – после чего скрылся. Полиция разыскивает преступника.Сегодня вечером в районе Красной площади в Москве, на улице Никольской, мужчина подстрелил двоих человек. Об этом сообщает "Российская газета".

В пресс-службе столичного управления министерства внутренних дел РФ изданию рассказали, что в 22.30 по местному времени (21.30 по киевскому времени) на Никольской улице, 15, строение 1 мужчина, предположительно из огнестрельного оружия, выстрелил в мужчину и женщину, после чего скрылся.

Раненые были доставлены в больницы города.

Сообщается, что полиция разыскивает стрелявшегося и устанавливает причины происшедшего.

Обновлено в 01:56 В субботу, 30 декабря, в Москве (Россия) неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади.

Обновлено в 02:31 Ревность могла привести к конфликту со стрельбой рядом с Красной площадью.