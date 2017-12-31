В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин (6 новостей) «За две недели смерти Александру Шаврину исполнилось 57 лет»

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в возрасте 57 лет.Утром 30 декабря в Москве умер заслуженный артист России Александр Шаврин. О его смерти сообщил сайт театра имени Владимира Маяковского, где Шаврин был одним из ведущих актеров.

В сообщении театра отмечается, что актер умер после продолжительной болезни. Ему было 57 лет.

Шаврин окончил Высшее театральное училища имени Щукина. После этого его приняли в труппу театра имени Маяковского. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста России.

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Актер снимался в сериалах "Бедная Настя", "Дети Арбата" и "Водитель для Веры". Он играл в спектаклях "Отцы и сыновья", "На чемоданах", "Маэстро" и т.д.

Обновлено в 14:47 «О, Господи! Саша Шаврин... Схапал все-таки этот прожорливый год еще одну жертву... Светлая тебе память, Санечка... »- написал Шифрин. Александру Шаврину только 16 декабря исполнилось 57 лет. У него осталось двое детей от актрисы Анны Ардовой - сын и дочь.