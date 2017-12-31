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Гордон Гордон · · Обновлено в 14:47
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В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин

В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин (6 новостей)

«За две недели смерти Александру Шаврину исполнилось 57 лет»

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в возрасте 57 лет.Утром 30 декабря в Москве умер заслуженный артист России Александр Шаврин. О его смерти сообщил сайт театра имени Владимира Маяковского, где Шаврин был одним из ведущих актеров.

В сообщении театра отмечается, что актер умер после продолжительной болезни. Ему было 57 лет.

Шаврин окончил Высшее театральное училища имени Щукина. После этого его приняли в труппу театра имени Маяковского. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста России.

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Актер снимался в сериалах "Бедная Настя", "Дети Арбата" и "Водитель для Веры". Он играл в спектаклях "Отцы и сыновья", "На чемоданах", "Маэстро" и т.д.

Обновлено в 14:47 «О, Господи! Саша Шаврин... Схапал все-таки этот прожорливый год еще одну жертву... Светлая тебе память, Санечка... »- написал Шифрин. Александру Шаврину только 16 декабря исполнилось 57 лет. У него осталось двое детей от актрисы Анны Ардовой - сын и дочь.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин»
Фото В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин
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Фото Российский актер Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни
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Joinfo Joinfo  ·  31.12.17, 12:38 Актер Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.12.17, 12:59 Артисту было 57 лет. Широкий круг зрителей его помнит по ролям в сериале "Бедная Настя", фильмах "Водитель для Веры", "Русские Амазонки" и многих других.
Факты Факты  ·  31.12.17, 13:41 За две недели смерти Александру Шаврину исполнилось 57 лет
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  31.12.17, 14:47 Актер Александр Шаврин, известный по ролям в фильмах «Сказки старого волшебника», «Водитель для Веры», сериалах «Бедная Настя», «Адмиралъ» и других, ушел…
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