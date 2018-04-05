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В Москве вручили ноту протеста украинскому поверенному из-за ареста судна "Норд"

В Москве вручили ноту протеста украинскому поверенному из-за ареста судна "Норд" (3 новости)

«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна Норд его законному владельцу»

Министерство иностранных дел РФ 4 апреля вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины из-за ареста рыболовного судна "Норд" в аннексированном Крыму. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает "Радио Свобода".

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в России. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", конвоированием его в порт Бердянска и незаконным содержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - сказала Захарова.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Украины инцидент никак не прокомментировало.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.04.18, 01:33 Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения "незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу".
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 01:38 В Министерстве иностранных дел РФ вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма.
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