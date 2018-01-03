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В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые штрафы

В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые штрафы (5 новостей)

«Новая система штрафов еще не начала действовать»

Новая система штрафов за нарушение Правил дорожного движения еще не начала действовать, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

«Как вы помните, Кабинет Министров Украины одобрил изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями ПДД, инициированные МВД. В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений ПДД, изменения в порядок выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что для введения определенных инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабинета Министров. «Таким образом, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года (постановление КМУ от 10.11.2017 № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения»)», – отметили в министерстве.

«Уже также работает новый порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное, в случае если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не более двух, либо вообще не было - гражданин меняет временное удостоверение на постоянное», – сообщили в МВД.

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В министерстве также обратили внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Итак, новая система штрафов еще не начала действовать.

МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

ФОТО К НОВОСТИ: «В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые штрафы»
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Униан Униан  ·  03.01.18, 13:45 Изменение размера штрафов невозможна без внесения парламентом соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Главред Главред  ·  03.01.18, 14:28 Новые штрафы за нарушение ПДД еще не вступили в силу.
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 14:58 В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что новые санкции за нарушение правил дорожного движения еще не начали действовать.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 15:05 Новая система штрафов еще не начала действовать
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