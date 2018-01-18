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Facenews Facenews · · Обновлено в 22:43
· Реформы · Международный Валютный Фонд · Пресс-секретарь · Пенсионная реформа
В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине

В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине (7 новостей)

«В организации считают, что законы недостаточно доработаны и нуждаются в улучшении»

Международный валютный фонд ожидает внесение изменений в закон о пенсионной реформе.

Об этом заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, 18 января, сообщает Интерфакс-Украина.По его словам, в принятом законе о пенсионной реформе есть определенные недостатки."Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством – Ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - заявил Райс."Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил он.Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.Также Райс выступил с критикой законопроекта об Антикоррупционном суде. Как ранее уже заявлял МВФ, некоторые положения этого законопроекта противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

Обновлено в 21:59 Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

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Обновлено в 22:43 В организации считают, что законы недостаточно доработаны и нуждаются в улучшении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине»
Фото В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине
Фото В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине
Фото МВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.01.18, 18:06 В Фонде отметили, что Украина должна продолжить работу по реформированию пенсионной системы.
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 18:50 В Фонде отметили, что Украина должна продолжить работу по реформированию пенсионной системы.
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 19:37 Международный валютный фонд ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 20:30 Международный валютный фонд требует изменений к пенсионной реформе из-за недостаточного стимула для граждан работать больше
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  18.01.18, 21:59 Международный валютный фонд ожидает коррекции закона о пенсионной реформе. Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает "Интерфакс-Украина".…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.01.18, 22:43 В организации считают, что законы недостаточно доработаны и нуждаются в улучшении.
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