В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине

Международный валютный фонд ожидает внесение изменений в закон о пенсионной реформе.

Об этом заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, 18 января, сообщает Интерфакс-Украина.По его словам, в принятом законе о пенсионной реформе есть определенные недостатки."Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством – Ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - заявил Райс."Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил он.Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.Также Райс выступил с критикой законопроекта об Антикоррупционном суде. Как ранее уже заявлял МВФ, некоторые положения этого законопроекта противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

Обновлено в 21:59 Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

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