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ForUm ForUm · · Обновлено в 19:49
В НАБУ завершили расследование дела о рюкзаках

В НАБУ завершили расследование дела о рюкзаках (14 новостей)

«Вскоре материалы дела передадут в суд»

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии. Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передают Українські новини. 

По его словам, в четверг адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.

После ознакомления дело будет передано в суд.

Как сообщал ForUm, в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

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В июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября 2017 года на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.

Но в декабре Апелляционный суд Киева отменил это решение.

В марте 2018 года суд повторно наложил арест на имущество Авакова-младшего. 

Обновлено в 19:34 Там отметили, что открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых.

Обновлено в 19:49 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по так называемому «делу рюкзаков» в отношении сына министра внутренних дел — Александра Авакова, — и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, сообщили в НАБУ на запрос INSIDER. Как отметили в НАБУ, теперь материалы дела переданы для ознакомления подозреваемым и стороне их защиты. Уточняется, что временных рамок для ознакомления не предусмотрено законодательством, однако, в случае затягивания процедуры, сторона обвинения может обратиться в суд для установления предельного срока.

ФОТО К НОВОСТИ: «В НАБУ завершили расследование дела о рюкзаках»
Фото Антикоррупционеры завершили расследование в деле о "рюкзаках Авакова"
Фото САП и НАБУ закончили расследование дела "рюкзаков Авакова" (видео)
Фото Правоохранители завершили расследование касательно "рюкзаков Авакова"
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iPress iPress  ·  05.04.18, 17:35 Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 17:52 Материалы дела откроют для ознакомления подозреваемым и их адвокатам.
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 17:53 НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 18:31 НАБУ и САП завершили расследование по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД Украины
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 18:34 Дело будет передано в суд
Главред Главред  ·  05.04.18, 18:36 После ознакомления дело будет передано в суд. (видео)
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 18:40 Следователи открыли материалы этого громкого дела о разворовывании средств для адвокатов подозреваемых - Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 18:41 Вскоре материалы дела передадут в суд.
Хвиля Хвиля  ·  05.04.18, 18:50 Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова…
Depo.ua Depo.ua  ·  05.04.18, 19:17 Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сообщение НАБУ , передает Depo.ua . В ведомстве отметили, что правоохранители открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых. После того, как защита…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.04.18, 19:34 Завершено досудебное расследование в рамках производства против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств.…
Капитал Капитал  ·  05.04.18, 19:49 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по так называемому «делу рюкзаков» в отношении…
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