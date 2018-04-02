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В Нацполиции рассказали, сколько Князев платит за "Фортецю"

В Нацполиции рассказали, сколько Князев платит за "Фортецю" (3 новости)

«Глава Нацполиции Сергей Князев арендует у МВД ведомственное жилье Комплекса спецобъектов Фортеця на период исполнения обязанностей»

Жилье Князев арендует у МВД

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Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 17:47 Глава Нацполиции Сергей Князев арендует у МВД ведомственное жилье Комплекса спецобъектов "Фортеця" на период исполнения обязанностей.
Капитал Капитал  ·  02.04.18, 21:05 Руководитель Национальной полиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, 2 квартиры, 2 земельных участка, 1,5 млн гривен доходов, 8 тыс. долларов и 8 тыс. евро и 1,2 млн гривен наличных…
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