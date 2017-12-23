В Нафтогазе назвали "Северный поток-2" военным проектом Путина (4 новости) «Строительство Северного потока-2 позволит России закрыть транзит газа по территории Украины и начать полноценную военную агрессию»

Завершение строительства газопровода Северный поток-2 позволит России начать полноценную военную агрессию против Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина - это убрать транспортировки российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии", - заявил глава НАК Нафтогаз.

Коболев добавил, что остановка реализации проекта Северный поток-2 является одной из главных задач НАК Нафтогаз на следующий год, и именно 2018 год является решающим в этой борьбе.

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"Мы также уверены и получили поддержку в этом от ЕС и американских партнеров, единственным шагом - таким тяжелым и очень эффективным, который может сделать Украина для остановки этого проекта, является привлечение иностранного партнера в управление украинской ГТС", - подчеркнул Коболев.

По словам главы НАК Нафтогаз, украинское законодательство позволяет привлечь таких партнеров, и это должна быть европейская или американская компания, которая имеет "сертификацию с третьим энергетическим пакетом".