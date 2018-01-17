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В "Нафтогазе" заявили, что будут покупать газ в России (8 новостей) «Планируют приобрести 4-5 миллиардов кубометров газа»

"Нафтогаз Украины" в 2018 году закупит у России около 4-5 миллиардов кубометров газа и продолжит импорт из Европы.

Об этом на пресс-конференции сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

Мы, как "Нафтогаз", планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться, – сказал он.

По словам Коболева, в этом году "Нафтогаз" должен закупить 4-5 миллиардов кубометров газа у российского "Газпрома".

В то же время он не назвал конкретную дату возобновления поставок газа из Российской Федерации.

Обновлено в 13:56 "Нафтогаз України" цьогоріч закупить близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Обновлено в 14:06 "Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.