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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:06
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В "Нафтогазе" заявили, что будут покупать газ в России

В "Нафтогазе" заявили, что будут покупать газ в России (8 новостей)

«Планируют приобрести 4-5 миллиардов кубометров газа»

"Нафтогаз Украины" в 2018 году закупит у России около 4-5 миллиардов кубометров газа и продолжит импорт из Европы.

Об этом на пресс-конференции сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

Мы, как "Нафтогаз", планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться, – сказал он.

По словам Коболева, в этом году "Нафтогаз" должен закупить 4-5 миллиардов кубометров газа у российского "Газпрома".

В то же время он не назвал конкретную дату возобновления поставок газа из Российской Федерации.

Обновлено в 13:56 "Нафтогаз України" цьогоріч закупить близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Обновлено в 14:06 "Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.

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Обозреватель Обозреватель  ·  17.01.18, 11:58 Коболев озвучил подробности по сотрудничеству с "Газпромом"
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.01.18, 11:58 "Нафтогаз Украины" планирует закупить в 2018 году 4-5 млрд кубометров газа в России
УНН УНН  ·  17.01.18, 12:04 "Мы как "Нафтогаз" планирует импортировать в обе стороны. Обязательства "Газпрома" продать нам 5 млрд кубов по цене ниже европейской, мы считаем положительным", - сообщил А.Коболев. Как сообщал УНН, 22…
ТСН ТСН  ·  17.01.18, 12:12 Планируют приобрести 4-5 миллиардов кубометров газа.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 13:07 "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
iPress iPress  ·  17.01.18, 13:56 "Нафтогаз України" цьогоріч закупить близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.
Газета День Газета День  ·  17.01.18, 14:06 "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления. Об этом на пресс-конференции сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины"…
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